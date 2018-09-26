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Bakan Pakdemirli'den 2035 öngörüsü: Bir şirket dünyanın en büyüğü olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tavuk eti, kırmızı et ve balık eti toplamı Türkiye'nin ihtiyacından çok daha fazla. Türkiye 2023 hedefi olan balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmiş durumda. Bu tercihleri biraz içinde değiştirirsek aslında Türkiye'nin et ile ilgili de problemi yok." dedi

26.09.2018 - 20:20 | Güncelleme: AA

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eylül ayı meclis toplantısına katılan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde işlerin daha hızlı yürüdüğünü söyledi.

Almanya'da 3 bin kanunun bulunduğunu, Türkiye'de ise 9 bin kanunun bulunduğunu belirten Pakdemirli, "Bazı şeyleri kararname ile çözmek lazım. Eğer birini başkan olarak seçiyorsak tabii ki karar verecek. Bürokrasiyi hızlandırmanın yolunu bulmamız lazım çünkü millet gerçekten hizmet bekliyor." diye konuştu.

Geleceğin sektörlerinin eğitim ve tarım olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2035 yılında bugün hiç kurulmamış bir şirket dünyanın en büyük şirketi olacak. Bu şirket eğitim sektöründe olacak. Trilyon dolarla ölçülecek bir şirket kuracak. İkinci en büyük şirket ise tarım sektöründe olacak. Dünyayı doyuran lider ülke olacak. O yüzden tarıma çok önem vermemiz lazım. Şöyle bir aşmamız gereken zorluk var. Bugün itibarıyla dünya nüfusu 7,5 milyar. 2050'de 9,1 milyar olacak. Şehirleşme bugün itibarıyla yüzde 55, 2050 itibarıyla yükselmiş olacak. Köyden kente göç kaçınılmazken, diğer yandan dünyada 6 trilyon gıda üretimi var. Bir yandan göç kaçınılmazken, diğer yandan yüzde 50 gıda üretimini artırmamız gerekiyor. Bu zor ev ödevini, teknoloji olmadan yapmak imkansız gibi gözüküyor. Hep 4.0 gibi kavram var. Tarımda da 4.0 mutlaka kullanmamız lazım."

Bakanlık olarak hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumakla görevli olduklarını kaydeden Pakdemirli, tüketiciyi enflasyona ezdirmemek için çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin buğday ile ilgili bir probleminin olmadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Fiyatlar da zaten düşmeye başladı. Yakın zamanda buğday ile ilgili önemli bir artış bekliyoruz. Cuma günü de buğday fiyatları ile olumlu bir gelişme de açıklanacak diye biliyorum." şeklinde konuştu.

"GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"

Hayvancılık konusunun da da gelişmeleri değerlendiren Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emin olun tarımda yapısal problemleri çözmemiz için gerekli adımları atıyoruz ama bunun için lütfen sabırlı olun. Biraz kredi verin. Genç bir tarım bakanıyım biraz krediyi hak ediyorum diye düşünüyorum. Biraz sabır, biraz sabır. Türkiye'nin protein üretiminde sorun yok. Protein üretimi toplamda eksiğimiz yok. Sadece bizim et tercihimiz var. Yani tavuk eti, kırmızı et ve balık eti toplamı Türkiye'nin ihtiyacından çok daha fazla. Türkiye 2023 hedefi olan balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmiş durumda. Bu tercihleri biraz içinde değiştirirsek aslında Türkiye'nin et ile ilgili de problemi yok."

Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaydeden Pakdemirli, iş dünyasının neler yaşadığını çok iyi bildiğini ancak bir miktar daha dişlerin sıkılması gerektiğini belirtti.

 

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