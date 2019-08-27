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Haberlerİş-Yaşam

Bakan Pekcan 11 Kasım'daki fidan dikme etkinliğine destek verdi

AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destekte bulundu.

orman yangını

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan "Saatlerinizi 11 Kasım saat 11.11'e ayarlayın. 81 ilimizde, genç yaşlı el ele, aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyor, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday oluyoruz" paylaşımını ekleyerek etkinliğe destek mesajı verdi.

Pekcan, mesajında, "Yanan her ağaç, yarınlarımızın kaybedilen birer değeridir. Ülkemizi daha yeşil, daha temiz, daha yaşanır bir şekilde gelecek nesillere bırakmak için biz de Türkiye'nin ticaret ailesi olarak bu kampanyaya destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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