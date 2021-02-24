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Bakan Pekcan AB Komiseri Várhelyi ile görüştü

Bakan Pekcan, Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olivér Várhelyi ile görüştü. Bakan Pekcan, “Her fırsatta stratejik hedefimizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik olduğunun altını çiziyoruz. AB ile ilişkilerimize bu anlayış içinde yaklaşıyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde pozitif bir gündem için fırsat mevcut. Bunun için çalışmaya hazırız.” ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu Komiseri Várhelyi ise “AB olarak pozitif bir gündem için çaba harcıyoruz, bu gündem için her iki tarafın da ortak ve yapıcı çalışmalarını sürdürmesinde yarar görüyoruz.” şeklinde konuştu

Bakan Pekcan AB Komiseri Várhelyi ile görüştü
AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olivér Várhelyi ile dün bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile AB arasındaki ikili ve ticari ilişkiler ile iki taraf arasındaki iş birliğinin karşılıklı çıkar ve anlayış temelinde geliştirilmesine yönelik öncelikli gündem konuları ele alındı.

Türkiye’nin AB’ye aday ülke ve Gümrük Birliği ortağı olarak, AB ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurgulayan Pekcan, Türkiye’nin hâlihazırda AB ile ileri seviyede bir bütünleşme tesis etmiş olduğunu vurguladı.

Pekcan, “Her fırsatta stratejik hedefimizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik olduğunun altını çiziyoruz. AB ile ilişkilerimize bu anlayış içinde yaklaşıyoruz” dedi.

İki taraf arasındaki tam üyelik sürecinin bir aşaması olan Gümrük Birliği ilişkisinin, bu zamana kadar karşılıklı birçok kazanım sağladığını ifade eden Bakan Pekcan, ancak mevcut yapının artık günümüz gereklerine cevap vermekte yetersiz kaldığını hatırlattı.

Pekcan, uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeler karşısında Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri ileri taşımanın, Avrupa bölgesindeki değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve rekabetçiliklerinin artırılması bakımından fırsatlar sunduğunu kaydetti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİNE İŞ DÜNYASINDAN DESTEK

Pekcan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde pozitif bir gündem için fırsatların mevcut olduğunu belirterek, bunun için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin pandemi döneminde önem kazanan hizmetler ve e-ticaret gibi yeni alanları kapsayacak şekilde genişletilmesinin ve mevcut yapısal sorunlarının giderilmesinin önemine dikkat çeken Pekcan, sürecin hem Türkiye’deki hem de AB ülkelerindeki iş dünyası tarafından da desteklediğini söyledi.

Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde en önemli ve nihai hedefinin tam üyelik olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, bu amaçla Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından birinin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi olduğunu kaydetti.

Bakan Pekcan, Mart ayında gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündemin oluşturulmasını hedefleyen somut adımların atılmasına yönelik beklentilerini de dile getirdi.

Diğer taraftan, Gümrük Birliği ortağı olarak AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı STA’lara Türkiye’nin taraf olamamasının doğurduğu sorunlara da değinen Pekcan, Gümrük Birliği’nin işleyişini doğrudan etkileyen AB teknik komitelerine Türkiye’nin de katılım sağlaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

AB’nin çelik ürünlerinde uyguladığı önlemlere ilişkin endişe ve beklentilerini de gündeme getiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB’nin önlemlerinin iki taraf arasındaki anlaşmalara ve ortaklık ruhuna uygun şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Pekcan, artık AB’den ikili ilişkinin önemine yakışan bir yaklaşım benimseyerek, Türk çeliğinin rekabet kurallarına uygun olarak AB piyasasına sunulmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI

Komiser Varhelyi ile Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Gümrük Birliği’ne etkilerini de değerlendiren Bakan Pekcan, bu kapsamda, AB tarafından atılacak adımların, ticarette bir korunma aracına dönüşmemesi, bunun yerine AB’nin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak bir işbirliğinin geliştirilmesine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Pekcan, bu süreçte, Türkiye’nin hem aday ülke statüsü hem Gümrük Birliği ortağı olarak, üye ülkelerin yeşil dönüşümü için oluşturulan finansman imkânlarına erişim sağlamasının kritik öneme sahip olduğuna da işaret etti.

Bakan Pekcan ayrıca ticaretin güvenli ve daha hızlı işleyişini hedefleyen Ticaret Bakanlığı projelerinin IPA-III fonlarından desteklenmesini de talep etti.

Covid-19 pandemisi ile mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemli olduğuna dikkat çeken Pekcan, AB’nin Covid-19 aşılarına dönük son dönemde hayata geçirdiği ön izin uygulamasına ilişkin olarak, Türkiye’nin de ortaklık ilişkisine uygun bir şekilde muaf ülkeler arasına eklenmesi gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuşmasının sonunda, Türkiye’nin AB’deki yerini alması gerektiğine işaret ederek, bu kapsamda Türkiye’nin AB’ye üyelik hedefine katkı sağlayacak ortak çalışmaların büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ise konuşmasında Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin her iki tarafı için olumlu sonuçlar olacağını teyit ederken, güncelleme konusunun Komisyon tarafından Avrupa Birliği Konseyi kararına sunulduğunu hatırlattı.

Varhelyi, “AB olarak pozitif bir gündem için çaba harcıyoruz, bu gündem için her iki tarafın da ortak ve yapıcı çalışmalarını sürdürmesinde yarar görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının sonunda, Bakan Pekcan ve Komiser Olivér Várhelyi, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yakın işbirliğinin ve diyaloğun sürdürülmesine yönelik iradelerini ifade etti.

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