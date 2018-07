Pekcan, Bakanlık Toplantı Salonu'nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini kabul etti.

Salondaki kadın girişimcileri ayakta alkışlayan ve kendilerine teşekkür eden Pekcan, "81 ilden gelen cesur yürekli kadın girişimci yoldaşlarım, evinize hoş geldiniz. Sizin Bakanlığınız, biz buraya hep beraber geldik, her beraber başarılı projelere imza atacağız. Her zaman, her gün tüm çalışmalarımız, fikirlerimiz beraber olacak. Önerilerinize, sorunlarınıza açık olacağız ama buraya sorun yığmayacaksınız. Sorunlarınızı çözüm önerileriyle beraber getireceksiniz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, yeni sistemin ilk kabinesinin yeni umutlarla, yeni adımlarla yola çıktığını vurgulayarak, "Burada benim yol arkadaşlarım, cam tavanı yıkan kadınlarımız var. O cam tavanı yıktıysak, daha çok şeyler değiştirebileceğiz." diye konuştu.

Kadın girişimciliği artmadıkça, ülkelerin verimliliğinin ve refah düzeyinin artmayacağına dikkati çeken Pekcan, toplumsal refah için kadın girişimcilerin en az erkek girişimciler kadar iş hayatında yer alması gerektiğini dile getirdi.

"KADIN BAKANLAR OLARAK BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIZ"

Pekcan, bu kapsamda Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile kendisine kadın bakanlar olarak büyük görevler düştüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ikimiz de ikişer bakanlığın birleştirilmesiyle eskiden 4 bakanlık olan bir göreve gelmiş bulunuyoruz ve başarılı olmak zorundayız. Biz başarılı olacağız ki bir sonraki dönemde 4, sonraki dönemde 8 kadın kabineye girebilsin. Artık siz sadece masanın diğer tarafında oturmayacaksınız. Devlet kaynaklarını en az düzeyde kullanarak başarıya ulaşmalıyız. Getirdiğiniz her öneriyi çözümüyle beraber getireceksiniz. Sadece talep eden olmayacaksınız, beraber bir başarıya imza atacağız."

Sadece girişimci kadınların değil, iş hayatındaki kadınların da erkeklere göre temsil edilme oranının çok düşük olduğuna dikkati çeken Pekcan, dünyanın refah düzeyinin artması için yönetici ve karar verici pozisyonlarda kadınların varlığının ve güçlerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

"ÇALIŞMA KURULLARI KURALIM"

Pekcan, toplantı için uçakta gelirken bundan sonra neler yapılabileceği üzerine düşündüğünü ve bunları ilk kez kadın girişimcilerle paylaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Diyorum ki çalışma kurulları kuralım. Kadın girişimcilerimiz, genç girişimcilerimiz, Bakanlık mensupları, üniversiteler ve iş dünyasının rol modelleri olsun. Bu iş insanları kadın ya da erkek değil, başarı örnekleri olsun. Statükocu bir kurul olmasın, aynı 3 kişi ayda bir toplanmasın, dinamik bir kurul olsun. Bu ay 3 ilin kadın girişimcisi önerileriyle, projeleriyle, katma değeriyle katılmışsa toplantıya, sonraki ay diğer bir ilin kadın girişimcileri katılsın. Hem motivasyon hem proje yönetme merkezi olsun."

Kadın girişimcilere, hizmet sektörü dışında da kadının varlığını gösteren projeler üretmeleri çağrısında bulunan Pekcan, kadınların yazılım konusunda çok sayıda başarılı proje ürettiğini, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin bu anlamda güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Pekcan, bu kapsamda Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirerek, "Ruhsar Pekcan olarak söz veriyorum, projelerinize Bakanlığımın dışında da uluslararası fonlardan finansman bulacağım. Yeter ki siz yaratıcı, sürdürülebilir, yapıcı, uygulanabilir, istihdam artırıcı projelerle gelin. Türkiye'nin önünü açacak, ihracatı artıracak, yenilikçi, teknoloji odaklı projelere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Bakanlık bünyesinde büyük bir kütüphane bulunduğunu ifade eden Pekcan, "Kütüphanemizi, üniversitelerin lisans ve doktora öğrencilerine açacağız. Burada ortak projeler üreteceğiz. Aynı zamanda, Bakanlığımız bünyesinde ihracat ve yatırımları artıracak bir Ticaret Akademisi kurmaya karar verdik." diye konuştu.



"EKONOMİYE KADIN ELİ DEĞECEK"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçmişte Türkiye'nin gücünün yarısının, kadınların oyun dışı tutularak heba edildiğini belirterek, "Ekonomiye kadın eli değecek. Türkiye'nin zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek olacak." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti.

Hisarcıklıoğlu konuşmasına başlamadan önce Bakan Pekcan, kadın girişimcilik vizyonunu başlatması ve 81 ile yaymasından dolayı Hisarcıklıoğlu'nu ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ülkede güven ve istikrarı kuvvetlendirip 2023 hedeflerine ulaşılmasını sağlayacağına inandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, TOBB camiasından bir ismin de yer almasından dolayı yeni kabinenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının daha önce iki ayrı bakanlık olarak ağır iş yükü altında olduğunu belirterek, "İki bakanlık, Ticaret Bakanlığı çatısı altında bir araya geldi ve zaten doğru olan da bizler için buydu. Sayın Cumhurbaşkanımız önceden iki ayrı bakanın üstlendiği bu büyük sorumluluğu, tek başına Ruhsar Pekcan'a vererek kendisine olan güven ve itimatı da göstermiş oldu. Bir kadının, iki ayrı bakanlığı birleştirip yürütebileceğinin en büyük göstergesi, güvencesi Ruhsar Hanım." diye konuştu.

Dünyanın bir değişim içinde olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin dünya devlerinin en büyük "silahı" haline geldiğini ve dünyanın en zengin 20 ülkesinin aynı zamanda en girişimci 20 ülkesi olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, ülkeler arasında girişimciliğin ana unsur haline geldiğinin altını çizerek, "Biz geçmişte gücümüzün yarısını kadınlarımızı oyunun dışında tutarak heba ettik. 'Tek kanatla kuş uçmaz, kuşun uçması için çift kanat lazım dedik.' Bunu da Anadolu'nun her yerinde anlattık." dedi.

"Ticaretin kaptan köşkü"nde artık bir kadının olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Ekonomiye kadın eli değecek. Türkiye'nin zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek olacak." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu Bakan Pekcan ile birlikte kurduklarını ve uzun süre beraber çalıştıklarını anlatarak, Kadın Girişimciler Kurulunun kurulduğu dönemde Türkiye'de kadın girişimcilerin tüm girişimciler içindeki oranının yüzde 4,5 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

TOBB'un 6 bin 405 aktif üyesiyle ülkedeki en yaygın ve dinamik kadın girişimci ağına sahip olduğunu bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, bu sayının artması için Pekcan'ın yurt içinde ve yurt dışında yaptığı çalışmaları anlattı.

"ÜLKE İÇİN BİR KAZANÇ"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Nurten Ceceli Alkan da çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, bugünü kendilerinin gurur günü olarak tanımladı.

Kadınların ekonomiden aldıkları payı artırmak için aynı yolda uzun zamandır beraber yürüdükleri arkadaşlarının Bakan olmasının mutluluğunu yaşadıklarının vurgulayan Alkan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu önemli görevi, hakkıyla yerine getireceğinden emin olduğumuz Sayın Pekcan'a verdikleri için şükran duyuyoruz. Bunu, ülkemiz için bir kazanç olarak görüyoruz. Kendisinin bugüne kadar başardıklarının bundan sonra başaracaklarının da teminatı olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bakanımızın başarı hikayelerinden tüm kadınlarımızın ve kızlarımızın büyük bir gurur duyacağını ve geleceğe bakan vizyonlarında büyük bir farklılık oluşturacağına inanıyoruz. Anadolu'nun dört bir tarafında ülkem için emek veren kadınlarımızın artık yüreğinde bir başka ışık var diye düşünüyorum. Belki 'Bakan olurum.' der kızlarımız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Alkan, Bakan Pekcan'a hediyelerini takdim etmek istedi. Hediyelerin gecikmesi üzerine Pekcan, kadın girişimcileri göstererek, "Hediyeler, çiçekler burada, ne gerek var başka hediyeye." dedi. Takdim sırasında hediyelerin karışması ise salonda gülüşmelere neden oldu.