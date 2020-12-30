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Bakan Selçuk: Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk; “Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ocak’ta hesaplara yatırıyor
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Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını hatırlattı.

“ARALIK AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 5 OCAK 2021 TARİHİNDE YAPILACAK"

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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