Okullar ne zaman açılıyor 2020? sorusu merak edilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili güncel olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunuyor. Bir açıklamasında 1 Haziran tarihini göstermişti. Bir başka açıklamasında eğer riske girilmesi istenmezse eylül ayında açıklanır demişti. İşte merak edilen okullar ne zaman açılacak sorusu ile ilgili güncel yanıtlar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2020?

11 Mayıs'ta AVM'ler ile berber ve kuaförlerin açılmasının ardından sonraki adımlar içinde okulların ne zaman açılacağı konusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu ay başında "Normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam ederse 1 Haziran'da okullar açılabilir" mesajı vermesiyle Haziran için beklenti oluştu. Ancak bu planlanmış resmiyet kazanmış bir tarih değil. Zira Bakan Selçuk bu hafta içi yaptığı açıklamada "Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek bir cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullanarak tarih konusunda halen bir belirsizlik olduğunu söylemişti.

ZİYA SELÇUK'UN KONUYLA İLGİLİ BİR ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarih ile ilgili, "Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili katıldığı bir tv programında, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.

UZAKTAN EĞİTİM UZATILDI MI?

Bakan Selçuk, "Ülkemiz koronavirüsle mücadele içindedir. Hastalığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı ve isabetli karar almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünya ülkelerinin pek çoğundan önce uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da şimdiden görüyoruz. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

Bakan Selçuk, "Tüm velilerimizden ve öğrencilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 tarihi itibariyle okulların kapanmasıyla bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik. Uzaktan eğitimdeki temel amacımız çocukların okuldan, dersten soğumamaları, sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas olduğumuz konudur. Bununla ilgili hassasiyetle çalışmalara devam ediyoruz.

BAZI İLLERDE OKULLAR AÇILABİLİR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir TV programında yaptığı açıklamada, okulların açılış tarihine ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Bazı illerde vaka sayısının az olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, söz konusu illerde okulların erken açılabileceğini söyledi.

TELAFİ EĞİTİMLER OLMAYACAK

Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. ''Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.

SINIF GEÇME 1. DÖNEMDEN

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Notları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, zayıf not var ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler."