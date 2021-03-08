Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında yüz yüze eğitim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin ise bir numaralı gündemi "Yüz yüze sınavlar iptal olacak mı?" sorusu oldu. Birinci dönem okullarda sınavlar iptal edilmişti.

SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?

Bakan Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlarla ilgili yaşanan süreci de aktardı.

Gençlerin haklı olduğunu belirten Selçuk, "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin yüzde 77'sinin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de, öğretmenlerin de 'muhakkak sınava girmeliler' görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin yüzde 40'ından fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. 'Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım, benim notum düşük oldu, haksızlık oldu' gibi yaşadığımız problemler var. Şu anda ilkokullar devam ediyor mu, ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da yüzde 90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz” dedi.