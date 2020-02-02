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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil süreleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, okulların açık olduğu sürenin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soruya karşılık, "Şu anda yok, bu şekilde devam edecek. Bunun zamanı var. Yaz tatilini 15 gün kısalttık, ileride belki bir 15 gün daha kısalabilir. Çok nitelikli bir hale getirelim bu süreci, sonrasında artış ayrı konuşulur" diye konuştu.

“Tatil sürelerinde yakın zamanda bir değişiklik olacak mı” sorusuna cevap veren Bakan Ziya Selçuk, yaz tatili süresinin şu aşamada değişmeyeceğini, aynı planlama doğrultusunda devam edileceğini söyledi.