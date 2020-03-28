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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var." dedi.

Kovid- 19 salgınana yönelik alınan tedbirler kapsamında özel araçlardaki vatandaşlarında sağlık kontrolünden geçeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk."

İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak." dedi.

Bakan Soylu açıklamalarında bakanlık olarak yurt genelinde alınan önlemlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"ŞEHİR GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA CİDDİ ÖNLEMLER ALINDI"

Dün akşam sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kurallar ve bize verdiği talimatlar çerçevesinde özellikle şehir giriş ve çıkışlarında kolluk kuvvetlerimiz, jandarmamız valiliğimizin koordinasyonuyla ciddi önemler aldı.

Birinci duyurumuz şehirlerarası otobüslerde 1/2 kuralıydı. Onun dışında şimdi yeni bir kural daha geldi. Bu akşam 17.00'den itibaren şehirlerarası otobüslerin yolculuğu valilikçe izne bağlandı. Otobüsler burada kontrol edilecek. Vatandaşlarımızdan ricamız oldu. Sürekli bir taşınma hali sözkonusu. Büyükşehirlerden Anadolu'ya, Anadolu'dan büyükşehirlere, şehirlerden köylere. Telaşa gerek yok, herkesin bulunduğu yerde olması gerekiyor. Hareket etmesi olanlarla ilgili birçok kez Sağlık Bakanı ve ilgili kurumlarla vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Şehir giriş ve çıkışlarımızda bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Özel araçları durdurup, vatandaşlarımızın ateş derecesini ve sağlık durumunu kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş ve çıkışında kontrol etmeye çalışıyoruz.

"DİNİMİZİN DE EMRİ VAR:l YERİNİZDEN AYRILMAYIN"

Sağlık kontrolünde ateş görüldüğü andan itibaren 14 günlük karantina uygulanacaktır. Otobüste, otomobilde, kamyonda olması herhangi bir ayrıcalık ortaya koymamaktadır. Dinimizin de emri var, bu tip salgınlarda yerimizden ayrılmamaktır. Bize yapılan tembihatlara uyan davranışı ortaya koymalıyız.

Sabahtan itibaren çalışmalara devam ediyoruz. Dün sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları olmuştu. 30 büyükşehir il idere kurullarımız toplandı. Alınması gereken tedbirleri kendi içinde değerlendirdiler. Bu kurulların değerlendirmeler valiliğimizin başkanlığında il hıfzısıhha kurulunda karara bağlanacaktır.

"TOPLU TAŞIMDA RAKAM YÜZDE 90'IN ALTINDA"

Özellikle bugün sabahtan itibaren vatandaşlarımızın hareketliliğini takip ettik. Bir taraftan sahil kenarları, bir taraftan şehirlerarası yolculuğu, toplu taşıma. Toplu taşımda rakam yüzde 90'ların üzerinde bir azalmaya kendini getirdi. Zorunlu olarak dışarı çıkan insanları ifade ediyor bu tablo. Arkadaşlarımız şehir meydanlarını, işlek caddelerini takip ediyorlar. Ben de 2 saattir takip ediyorum.

"GENÇLER NE OLURSUNUZ YAŞINIZA GÜVENMEYİN"

Buradan vatandaşımıza teşekkür ederek söylemek isterim ki, özellikle hükümetimizin ortaya koyduğu kararlara vatandaşımızın uyduğunu, neredeyse meydanlarda yok denecek kadar insan olmadığını gördük. Böyle devam ederse bu işi başaracağımızı söylemek isterim. Gençlere çağrı, ne olursunuz yaşımıza güvenmeyelim, taşıyıcı olmak büyük bir tehdittir.

Bir mesajı daha vatandaşlarımıza buradan iletmek istiyorum. Yarın sevdiklerimizi kucaklamak istiyorsak, onlara bugünlerde biraz mesafeli olalım. Sosyal mesafe kurallarına uyalım. Her birimizin kendine ait bir hayat tarzı var. Bu hayat tarzına yönelik sosyal mesafeyi sağlayabilirsek bunu başarabilecek güçteyiz. Özellikle dün, ondan önceki gün bunu gördük.

"ÇOK ŞEYİ BAŞARDIK, BUNU DA BAŞARACAĞIZ"

Çalışanlar elbette çalışmalarına devam edecek. Tedarik, üretim ve sağlık sistemimizin ayakta kalması lazım. Kamu düzenimizi muhafaza etmemiz lazım. Milletimizle çok şeyi başardık, bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Tekrar soğukta, yağmur altında, bu zor şartlarda mesaisine devam eden arkadaşlarımıza, kolluk güçlerine, hastanelerimizde şefkatle vatandaşlarımızı kucaklayan sağlık personelimize, üreticilerimize, işçilerimize, emekçilerimize teşekkür ediyorum. Kurallara uyarak bunu başarabileceğimize inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.