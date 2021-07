Bakan Soylu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bir araya geldi:

AA

Beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ni ziyaretinde askerlerle yemekte bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, arife gününde aynı sofranın etrafında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Allah'tan nice Kurban Bayramlarına hep birlikte ulaşmayı dileyen Soylu, "Allah nazlı nazlı dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızın altında, ezan-ı Muhammedi'nin kucaklayıcılığında, ailelerimizle ülkemizin hürriyetiyle bağımsızlığıyla nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin." diye konuştu.

"Biliyoruz ki kurban en sevdiğin için feda etmek, en sevdiğin için feda olmaktır. Hazreti İbrahim canından aziz bildiğini feda etmek, Hazreti İsmail de çok sevdiği için feda olmaya hazır bir anlayışı ortaya koyan bir emaneti bize bıraktılar. Bu sofranın etrafındakiler de bu ülkenin hürriyeti, bağımsızlığı, bayrağımız, namusumuz için her biri İbrahim, her biri İsmail. Bu anlayış içerisindeyiz ve kurban bir taraftan bizim için vuslat ama bir taraftan bizim için büyük bir hatırlanış ve hatırlatıştır. Bu vesileyle öncelikle tekrar her birinize milletimiz, geçmişimiz, geleceğimiz adına şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Allah sizden razı olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Cenab-ı Allah sizi muhafaza etsin." ifadelerini kullanan Soylu, şu anda bulundukları Cudi'nin bir zamanlar maalesef terör örgütünün en önemli alanlarından biri olduğunu hatırlattı.

- "Kahramanlık öyküleriniz dilden dile anlatılacak"

Soylu, "Türkiye'nin huzur içerisinde tıkır tıkır işlediği bir anlayışı sizin kahramanlıklarınız ortaya koyuyor.

Burada vatan nöbetindesiniz. Her türlü riski alıp, bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı bir mücadele sergiliyorsunuz. Memleketimizin her köşesinde vatandaşımız, milletimiz, huzur içerisinde yarın inşallah Kurban Bayramı namazına gidecekler, ardından da inşallah kurbanlarını kesecekler. Bizi ayakta tutan unsur da budur. Allah'a hamdolsun." diye konuştu.

"Sizler terörü bitiren nesil olarak, yüzlerce yıl bu topraklarda sizlerden sonra yaşayanların dualarında olacaksınız. Kahramanlık öyküleriniz dilden dile anlatılacak. Her birinizin ismi, şanı tarih kitaplarında yer alacak. Bu milletin birliğine, beraberliğine yaptığınız hizmet hem etrafımızdaki coğrafyaya hem de dünyaya büyük bir miras bırakacak. Bu fırsatı yakaladık. Biraz önce size hitap eden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, inançla hep birlikte bu fırsatı yakaladık." diyen Soylu, terörle mücadelede sağlanan başarıya değindi.

Soylu, sözlerini söyle sürdürdü:

"Terör örgütleri Türkiye'yi terbiye etmeye çalışıyorlardı şimdi esameleri okunmuyor. Bunun kahramanı sizlersiniz. Yüreğiniz, cesaretiniz, bu memlekete olan inancınız, analarınıza, babalarınıza ve kardeşlerinize, arkadaşlarınıza verdiğiniz söz. Biz farklı bir milletiz. Bize meydan okuyanlara, bu toprakları huzursuz etmek isteyenlere, bize had bildirmeye çalışanlara, bizim geleceğimize ambargo, ipotek koymaya çalışanlara Cenab-ı Allah'ın inayetiyle verdiği güçle kuvvetle milletimizin dualarıyla ders vermeyi bilen bir milletiz. Kimse kahramanlık öykülerimizin Kurtuluş, İstiklal mücadelesinde kaldığını zannetmesin. Bu millet doğuştan kahramandır ve bu toprakların üzerinde oyun oynamaya, oyun oynanılmasına asla müsaade etmez. Siz de müsaade etmiyorsunuz."

- "Ağrı Dağı'ndan Tendürek'e, Kato'dan Gabar'a kadar çok mesafe alındı"

Memleketin her noktasında kahramanca mücadele eden polise, askere, jandarmaya, güvenlik korucularına güvendiklerini belirten Soylu, el birliği içerisinde büyük bir iş başarıldığını aktardı.

Batı'nın güç verdiği terör örgütlerinin bu topraklarda dize getirildiğini, hadlerinin bildirildiğini dile getiren Soylu, bundan daha büyük bir onur ve şeref olmadığını söyledi.

Soylu, yarın ülkedeki bütün camilerde şehitlere, gazilere ve kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerine dua edileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu milleti köleleştirmek isteyenlere karşı ortaya koyduğunuz bu büyük mücadele hep duaya mazhar olacaktır. Çok mesafe alındı, içeride, dışarıda, Ağrı Dağı'ndan Tendürek'e, Kato'dan Gabar'a kadar çok mesafe alındı. Şehirlerimizin içerisinde huzurumuzu bozanlara yapılan mücadeleye kadar çok mesafe alındı. Terör örgütünün bütün imkanlarını, kabiliyetini, kaynaklarını kesene kadar çok mesafe alındı. İnanç olmasa Allah'a teslimiyet olmasa bu milletin asaletine mensubiyet olmasa yüreğiniz olmasa cesaretiniz olmasa bu mesafe alınmaz."

"Bu milletin canını çok yaktılar, bu ülkeye çok bedeller ödettiler. Daha fazla büyümemize mani oldular. Çocuklarımızın, geleceğimizin, gelecek nesillerimizin, işlerine, güçlerine mani oldular. Karamsarlık ortaya koydular ama hak her zaman batılın karşısında galip ayrılır. Bizim inancımız budur." diyen Soylu, memleketin terörle mücadelesinde, güvenliğinde çok mesafe kat edildiğini aktardı.

Soylu, üs bölgesinde de gördüklerini, teknolojinin en üst seviyede olduğunu dile getirerek, "İHA'sından, SİHA'sına, modern üs bölgesinden ATAK helikopterlerine kadar. Allah'a hamdolsun terör örgütlerinin kamp yaptığı bölgelerde bugün sizlerin ortaya koymuş olduğu sahavet sadece terör örgütünün değil onların ağababalarını da çıldırtmaktadır. Allah sizden razı olsun." dedi.

Askerlere aileleriyle ömür boyu huzur içerisinde yaşamaları temennisinde bulunan Soylu, güvenlik güçlerine minnettar ve müteşekkir olduklarını kaydetti.

Soylu, "Sonuna kadar sizlerle birlikteyiz. Bu işi temizleyeceğiz ve bu defteri kapatacağız. Bu defteri kapatmanın şerefi de onuru da inşallah şu neslin ve kahramanların olur. Allah arife günü, Kurban Bayramı hürmetine inşallah bu toprakları, bu memleketin dünyanın en huzurlu memleketi olması hususunda dualarımızı kabul eder. Sizlere, ailelerinize, tüm arkadaşlarınıza ve bütün kahramanlarımıza, gazilerimize, şehit ailelerimize ve bu milletin her bir ferdine, Müslüman coğrafyaya, bu Müslüman coğrafyanın mağdur ve mazlumlarına hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah nicesine birlikte kavuşmayı nasip etsin." şeklinde konuştu.

Üs bölgesini ziyarette Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.