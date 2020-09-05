Kendisini boğazından bıçakladığı eşini boğarak öldürdü

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hasar oluşan Dereli'deki iş yerlerinde süren onarım ve altyapı çalışmalarını inceledi.

Esnafla sohbet eden Soylu, çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.

Soylu, Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda kayıp iş makinesi operatörü Ali Akbulut'u arama çalışmalarının devam ettiği bölgede de incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesindeki çalışmaları inceledi.

KARAİSMAİLOĞLU DERELİ'DE VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Bakan Karaismailoğlu, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Onarım ve temizlik çalışması tamamlanan bazı iş yerlerini ziyaret eden Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu, iyileştirme çalışmalarında görev alan personelle de bir süre sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve diğer ilgililer eşlik etti.