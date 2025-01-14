Eksi 18 derece seferberliği!
Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kentte gece hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düşmesi nedeniyle birçok kişi, araçlarını battaniyelerle kapladı
Giriş: 14.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:43
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü Ağrı'da sis etkili oldu.
AA'da yer alan habere göre nehir ve derelerin buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını battaniyelerle kapladı.
Yazıcı Barajında oluşan buharlaşma dronla görüntülendi. Hamur ilçesinde de soğuk hava etkili oldu.
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