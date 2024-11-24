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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu

        Bakan Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her türlü olumsuz tepkiyi göğüsleyecek metanete sahip bir biçimde yol yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı bizlere emanet edildi. El birliği içinde, aramızda bir mutabakat tesis ederek hedefimize ulaşmak için hep beraber yol yürüyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:52 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:52
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        Bakan Tekin, öğretmenlerle buluştu
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

        Programda, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluşan Tekin, öğretmenlere çiçek verdi.

        Öğrencilere yeni ufuklar açan ve ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Tekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğinin kabul edilişin 96. yıl dönümünde öğretmenlerle birlik ve beraberliği pekiştirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu dile getirdi.

        Öğretmenlerin her birini yol arkadaşı olarak gördüğünü belirten Tekin, "Sizlerle aynı taraftayız, aynı amaca hizmet ediyoruz. Doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Her türlü olumsuz tepkiyi göğüsleyecek metanete sahip bir biçimde yol yürümeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı bizlere emanet edildi. El birliği içinde, aramızda bir mutabakat tesis ederek hedefimize ulaşmak için hep beraber yol yürüyoruz." diye konuştu.

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        "YENİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINI SİZ AYAĞA KALDIRACAKSINIZ"

        Bu yılın eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline geçildiğini anımsatan Tekin, şunları kaydetti:

        "Yeni maarif modelimizle çocuklarımızı milli, manevi, insani değerler istikametinde okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan, eleştirel bakabilen, çözüm odaklı, yetkin şahsiyetler olarak yetiştirmek istiyoruz. Sizler Maarif Modelimizin maksadına ulaşmasında en kilit konumda olan kişilersiniz. Sizlerin bu modele sahip çıkması hem bizim hem milletimiz hem de modelimiz için oldukça önemli. Elbette yaptığınız her bir ders bu modeli yeniden yorumlamaktır. Kendi birikim ve tecrübenizle, evlatlarımızın ihtiyaçları ve yeterlilikleri doğrultusunda yeni öğretim programlarını siz ayağa kaldıracaksınız. Sizlere bu anlamda güvenim sonsuzdur."

        "ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

        Bakan Tekin, öğretmenlerin meslek öncesi yetiştirilmelerinden mesleğe girişleri, meslek içinde ilerlemeleri, mesleki gelişimleri, hak, ödev ve sorumlulukları gibi birçok hususların düzenlendiği Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

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        Kanun ile Milli Eğitim Akademisinin kurulduğunu belirten Tekin, öğretmenlerin istihdamı ve hizmet içi eğitim süreçlerini yetkin akademisyenlerle uygulama ağırlıklı yürütecekleri yeni bir dönemi başlattıklarını bildirdi.

        Bunun yanı sıra kanunla eğitimcilere yönelik şiddet suçlarının cezalarının yüzde 50 artırıldığını ve şiddet suçu işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının önüne geçildiğini vurgulayan Tekin, "Hakkın yerini bulması ve öğretmenlerimizin güvenliği ve selameti için gereken her şeyi yapacağız, öğretmenlerimin müsterih olmasını istiyorum." dedi.

        Meslek hayatları boyunca kendisini çocuklara adayan yurdun dört yanında sabır, sevgi, özveriyle çalışan ve kimi zaman bunu canı pahasına ödeyen öğretmenlerin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Tekin, müreffeh bir gelecek için gösterilen çabadan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

        "DOĞRU BİLDİĞİMİZ ŞEYLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Bakan Tekin, 1 milyon 200 bini aşkın öğretmenle yol arkadaşlığı yaptıklarını belirterek, Öğretmenler Odası Buluşmalarında öğretmenlerle istişare etmeyi çalışmalarının ana başlangıcı olarak kabul ettiklerini anlattı.

        Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde öğretmenlerle birçok toplantı yaptıklarını aktaran Tekin, şöyle devam etti:

        "Yaptığımız her iş eğer isabet kaydediyorsa öğretmenler odalarında arkadaşlarımızın bizlerle paylaştığı, bizlere verdiği geri dönüşler sayesinde oluyor. Bize emek veren, bu anlamda katkı veren hepinize özellikle teşekkür ediyorum. Kuşkusuz bunları yaparken, bu adımları atarken, bu sorunlar üzerinden kendi kişisel planlarını yapan birileri rahatsız oluyor. Ellerinden eleştirecekleri malzemeler alınan kişiler bir anda ortada kalıyorlar ve bu rahatsızlıklarını çok da saygın ve ahlaki olmayan bir biçimde dile getiriyorlar. Bu eleştiriler lütfen sizleri rahatsız etmesin, bu eleştiriler sizleri duruşunuzdan taviz vermeyi asla zorlamasın. Çünkü bizim 1 milyon 200 bin kişilik bir istişare heyetimiz var. Bu kadar büyük bir kitlenin yanlışta ittifak etme ihtimali yoktur. O yüzden biz doğru bildiğimiz şeyleri yapmaya devam edeceğiz."

        Programda, öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası da müzik dinletisi sundu.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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