        Bakan Tekin'den OECD'nin yayımladığı "Bir Bakışta Eğitim 2025" raporuna ilişkin paylaşım

        Bakan Tekin'den OECD'nin yayımladığı "Bir Bakışta Eğitim 2025" raporuna ilişkin paylaşım

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) yayımladığı "Bir Bakışta Eğitim 2025 Raporu"na ilişkin, "Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve çocuklarımızın yarınlarını güvenle inşa etme gayretimizin bir meyvesidir. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 23:49 Güncelleme: 11.09.2025 - 23:49
        Bakan Tekin'den OECD paylaşımı
        Bakan Tekin, NSosyal hesabından OECD'nin her yıl hazırladığı ve ülkelerdeki eğitim sistemlerine dair en kapsamlı karşılaştırmalı verileri sunan, "Bir Bakışta Eğitim 2025 Raporu"na ilişkin açıklamada bulundu.

        "Türkiye'nin eğitimde yükselişi OECD raporuna yansıdı." ifadesini kullanan Tekin, raporun, Türkiye'nin eğitimde kaydettiği büyük ilerlemeyi yeniden teyit ettiğini belirtti.

        Bakan Tekin, uyguladıkları politikalarla okul öncesinden liseye kadar her kademede okullaşma oranının yükseldiğini aktardı.

        Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan payın, yüzde 10,6 ile OECD ortalamasının üzerine çıktığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

        "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ilkokullarda ortalama 18, liselerde ise ortalama 12 oldu. Türkiye, OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahip. Ders sürelerinde temel derslere ayrılan pay, OECD ortalamasının üzerine çıktı. İlkokullarda bu oran yüzde 47 iken (OECD ortalaması yüzde 41), ortaokullarda yüzde 30'a ulaştı. (OECD ortalaması yüzde 27). Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve çocuklarımızın yarınlarını güvenle inşa etme gayretimizin bir meyvesidir. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek."

