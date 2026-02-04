Habertürk
        Bakan Tunç: En ağır yaptırımla karşılaşacak

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüphelinin yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacağını bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 01:21 Güncelleme: 04.02.2026 - 01:21
        Bakan Tunç: En ağır yaptırımla karşılaşacak
        Adalet Bakanı Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının hunharca katledilmesinin herkesin vicdanında ağır bir yara açtığını belirtti.

        "Bu cinayet, bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadesini kullanan Tunç, kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi olmadığını vurguladı.

        Bakan Tunç, hiçbir gerekçe, mazeret ve sözün bu vahşeti hafifletip, normalleştiremeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bir kadına el kaldıran, tehdit eden, şiddet uygulayan, hayatına kasteden kim olursa olsun, hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün, hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecek, adaletin pençesinden kaçamayacaktır. Hepimizi derin bir acıya sevk eden menfur olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır.

        Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzenimizde asla yer yoktur. Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir. Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Fail için hiçbir kaçış yoktur. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında devletimiz vardır, adalet vardır."

