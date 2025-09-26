Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Tunç'tan infaz koruma memurları için taziye mesajı

        Bakan Tunç'tan Adana'daki kazada hayatını kaybeden infaz koruma memurları için taziye mesajı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memurları için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 22:31 Güncelleme: 26.09.2025 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç'tan infaz koruma memurları için taziye mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adalet Bakanı Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Adana'da 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personelin mesai çıkışı trafik kazası geçirdiği haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına ve adalet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan personelimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ