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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Bakan Uraloğlu'dan 5G açıklaması! 5G nedir, ne işe yarar ve Türkiye ne zaman 5G'ye geçecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Bakan Uraloğlu'dan 5G açıklaması! 5G nedir ve ne işe yarar?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UFEST kapsamında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından düzenlenen "Cıvıl Ankara 2024" etkinliğinde konuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 5G'ye geçiş yapmak için hazırlık yaptığını ifade etti. Peki, 5G nedir ve Türkiye ne zaman 5G'ye geçecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:38
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        Türkiye, G hızları ile ilk kez 1991'de tanıştı. 1G ile başlayan teknoloji, 2016 yılında 4,5G ile devam etti. Mobil iletişim ve internet teknolojileri geliştikçe bu konudaki hizmet kalitesi de artıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin 5G'ye hazırlık yaptığını açıkladı. Peki, Türkiye ne zaman 5G'ye geçecek? İşte, detaylar...

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        "2026'DA 5G'YE GEÇECEĞİZ"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2071 yılına vizyonunu belirlediklerini ve bu kapsamda ulaştırma altyapısına 272 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı. 5G teknolojisine geçiş için uygun piyasa şartlarını beklediklerini anlatan Uraloğlu, “Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz. Türksat 6A’yı ise Haziran'da yörüngesine göndereceğiz. Bu ay içinde yer teslimini yapmayı planlıyoruz” dedi.

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        5G NEDİR?

        5G, beşinci nesil (5th Generation) kablosuz iletişim teknolojisini ifade eder. Mobil iletişim endüstrisinde bir sonraki evrim olarak kabul edilir. Önceki nesil olan 4G'nin yerini alarak daha yüksek hız, daha düşük gecikme süresi ve daha geniş bir cihaz bağlantı kapasitesi sunmayı amaçlar.

        5G, çok daha hızlı indirme ve yükleme hızları sunar. Bu, dosya indirme, video akışı, oyun ve diğer internet tabanlı etkinliklerde daha iyi performans sağlar.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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