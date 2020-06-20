MSB'den o iddialarla ilgili açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya Twitter'dan Sao Paulo Valisi Joao Doria'nın eyaletin kamu hastanelerine dağıtılan Türkiye üretimli solunum cihazlarını içeren görselli mesajını paylaştı.

— Mustafa Varank (@varank) June 19, 2020

'MilliTeknolojiHamlesi' etiketiyle paylaşımda bulunan Varank, "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek; Yabancı bir devlet adamının bizim ürünlerimizi paylaştığını görmek; Sizce de gurur verici değil mi?" değerlendirmesinde bulundu.

"SANAYİMİZ İÇİN GURUR VERİCİ BİR GÜN DAHA"

Öte yandan Bakan Mustafa Varank, bir diğer paylaşımında TÜBİTAK, TEI ve ROKETSAN iş birliğinde Orta Menzilli Gemisavar (OMGS) füzelerde kullanılmak üzere geliştirildiğini aktardı.

— Mustafa Varank (@varank) June 19, 2020



