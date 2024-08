Bakan Yerlikaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy' adlı belgeselin özel gösterimi için gerçekleştirilen programa katıldı.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde Fahir Atakoğlu piyano resitali ile başlayan programa İzmir Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, rektörler ve çok sayıda davetli katıldı.

DHA'nın haberine göre; özel belgesel gösterim öncesinde konuşan Yerlikaya, tarihten örnekler vererek Anadolu'nun sıklıkla işgal kuvvetlerinin tehdidi altında olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya, "Bundan tam 102 yıl önce 28 Ağustos 1922 Pazartesi günü, Mustafa Kemal Paşa, şanlı ordusuyla birlikte Afyon’a girmiş; Türk sancağı, Afyon Kalesi'nde dalgalanmaya başlamıştı. Ve işte o büyük zafere; sadece 2 gün kalmıştı. Yüreği pare pare olan tüm Anadolu’nun, dilinde dua, gözünde yaş vardı. Ve İzmir nefesini tutmuş, sinesinde vatan aşkı; bu büyük zaferi bekliyordu. Ne diyordu Gazi, ‘Türk milleti, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklali, yaşamanın gereği saymış bir milletin, kahraman evlatlarıdır. Bu millet, istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır’ dediği gibi de oldu. İstiklal destanımız bir zaferle taçlandı. 953 yıl önce, yine bir ağustos günü, bu aziz toprakları vatan kıldık. Ama o günden beri, vatanımıza göz koyanlar hiç eksilmedi, hesap yapanlar hiç bitmedi. Birinci Dünya Savaşı sonrası, büyük bir işgal planının, sahasıydı yine Anadolu. Parça parça etmek için kollarını sıvamıştı işgal kuvvetleri. Hedefleri İstanbul’du, hedefleri İzmir’di, hedefleri tüm Anadolu’ydu" dedi.

"HASAN TAHSİN BİR KIVILCIMDI"

Bakan Yerlikaya, 19 Mayıs’ta Samsun’dan yankılanan 'Ya İstiklal ya ölüm' sözünü hatırlatarak şöyle devam etti:

"Her şey daha yeni başlıyordu. Amasya’daki kararlılık tüm dünyaya ilan edildi. 'Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Ve ancak milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' Artık ok yaydan çıkmıştı. Her geçen dakika, esarete boyun eğmeyen Türk milletinin sesi daha gür çıkıyordu. Sivas ve Erzurum kongrelerinde, ‘Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz’ kararı, ortaya konulan güçlü iradeyi gösteriyordu. İzmir’de ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin, bir kıvılcımdı. Vatan toprağının her karışındaki kıvılcımlar, büyüyerek birer alev topu haline geliyordu. Yedi düvelin gözlerini diktiği bu topraklar, aziz milletimizin bütün imkansızlıklara rağmen, kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu emsalsiz bir kurtuluş mücadelesine sahne oluyordu. Artık sona gelinmişti. 26 Ağustos sabahı Kocatepe‘de şafak sökerken, ‘Allah Türk Milletini koruyacaktır’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk emrini vermişti: ‘Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir.’ Bir şehir düşünün, işgaliyle kurtuluş mücadelesi başlasın. Kurtuluşuyla vatan kurtulsun. İşte İzmir, böylesine özel, böylesine destansı bir şehir. 30 Ağustos Zaferimiz, İzmir’in Kurtuluşuna giden yoldu."