Ünlü şarkıcı Ogün Sanlısoy, 17 Kasım'da otizmli olan çocuğu Ozan Barış'ın zorunlu eğitim sisteminden muaf tutulmasını, bundan sonra gerekli eğitimi kendilerinin vereceğini belirten bir tweet attı.

Sanlısoy, "Oğlumuz Ozan Barış okulda iyi bir eğitim alsın diye yıllardır yaptığımız mücadeleden vazgeçiyoruz. Otizmli çocukların eğitim sorunları, çocukların ve ailelerin durumu inanın bildiğinizin çok ötesinde" dedi.

Yaptığı paylaşıma Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u da etiketleyen Sanlısoy, tweet'inde şunları yazdı:

BAKAN SELÇUK'TAN SANLISOY'A TWEET'Lİ YANIT



Ünlü şarkıcının yaptığı paylaşımın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya attığı tweet ile cevap verdi.

"NE ZAMAN İSTERSENİZ..."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un "Sevgili Ozan Barış’ın ve özel evlatlarımızın okul ve eğitim hayatı bizler için çok değerli. Bahsettiğiniz sorunları hep birlikte aşacağız. En yakın zamanda bir araya gelelim, konuşalım. Ozan’a selamlar..." cevabına Sanlısoy ise "Sayın bakanım ilginize teşekkür ederiz. Ne zaman isterseniz Ozan Barış ve aynı durumda olan, özel çocuklarımız için görüşmeye, konuşmaya hazırız" diye karşılık verdi.

OTİZM NEDİR?

Büyük bir nörolojik hastalık sınıfının parçası olarak tanımlanan otizm, göz teması kuramama, duyguları ifade edememe, sosyal etkileşimi başlatma ve sürdürmekte zorlanma gibi belirtilerle kendini gösterir. Nöro-psikiyatrik bozukluk olarak açıklanan otizm, beynin gelişiminde, yapısında, kimyasında ve işleyişinde yaygın sorunlara yol açar. Bu sorunlar sosyal iletişimi, akademik yaşantıyı ve ruhsal sağlığı önemli ölçüde bozar.

OTİZM NASIL ANLAŞILIR?

Otizmle ilgili bilgi veren Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Tütüncü, "Otizmli çocukta, göz teması kuramama, duyguları ifade edememe, sosyal etkileşimi başlatma ve sürdürmekte zorlanma görülür. Yaşamın ilk yıllarından itibaren yaşıtlarıyla ve erişkinlerle sosyal teması kısıtlıdır ya da hiç yoktur. Oyun kuramaz, kurulan oyunlara dahil olamaz. Sıklıkla çocuğun tekrarlayıcı davranışları vardır. Bu davranışlar, basmakalıptır, bir amaca hizmet etmez, diğer çocuk oyunları gibi eğlence ya da herhangi başka bir duygu içermez. Hayatlarında rutinlere aşırı bağlı, değişikliklere toleransı az çocuklardır. Takıntılı ve huzursuz görünürler. Otistik çocuklar, günlük yaşantılarında karşılaştıkları uyaranlara yaşıtlarına kıyasla aşırı tepki gösterebilir ya da bazı uyaranları hiç algılamayabilirler" dedi.

ÇOCUĞU OTİZMLİ OLAN EBEVEYNLERE ÖNERİLER

Çocuğu otizmli olan bireylere önerilerde bulunan Dr. Emel Tütüncü, şunları söyledi: "Otistik Bozukluk tanısı aldıktan sonra çocuğun sosyal becerileri, akran ilişkileri, özel eğitim desteği süreklilik göstermelidir. Tanıyı kabullenerek özel eğitim ve gerekirse medikal tedavi desteği almayı ertelememek, çocuğa yapılacak en değerli yaklaşımdır.

Otistik Bozukluk kronik gidişli bir rahatsızlıktır. Tek bir ilaçla ya da yöntemle tedavisi mümkün değildir. Uzun soluklu, destekleyici tedavilerle, mutlaka özel eğitimci ve hekim desteği ile yaşantılarını sürdürmeleri gerektiğini bir kez daha anımsatmak isterim."