Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika sınav ile ilgili açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından TRT EBA'dan Sınav Özel yayınlarının başlayacağını duyurdu. İşte TRT EBA Sınav Özel yayını ile ilgili detaylar...

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN SINAV AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları 'Sınav Özel 'yayınlarımız var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları 'Sınav Özel' yayınlarımız var. Evinde televizyonu olan her öğrencimiz, köyde de olsa şehirde de olsa derslere katılabiliyor, her ders için soru çözümlerini ve anlatımları izleyebiliyor. Her yerde eğitime devam" ifadelerine yer verdi.