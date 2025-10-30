Bakanı Göktaş: Aileyi korumak savunma sanayi kadar stratejik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısına katıldı.

Toplantıya Göktaş’ın yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile Emine Yavuz Gözgeç ve iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ekonomik büyümenin ancak sosyal gelişmeyle birlikte anlam kazanacağını ifade ederek, “Refahı sürdürülebilir kılmanın yolu, güçlü işletmeler kadar güçlü ailelerden, üretken bireylerden ve adil bir toplumsal düzenden geçer. Bu anlayışla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik dinamizmini besleyen sosyal zemini güçlendirmek için çalışıyoruz. İstihdamda, üretimde, ihracatta başarı hikâyeleri yazan Bursa’mızın sosyal kalkınmada da öncü olmasını istiyoruz. Kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdamda yer almasını ve sosyal refahın kalıcı hâle gelmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda, kadın kooperatiflerimizi güçlendiriyor, kadın girişimciliğini destekliyoruz. ADEM ve SODAM’larla kadınların yeteneklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyoruz. Engelli bireylerimizin istihdama katılımını artırmak için korumalı iş yerlerini teşvik ediyoruz. İstihdamı ve üretimi destekleyen sosyal politikalarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Aileyi sadece bir sosyal birim değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel dayanıklılığın da temeli olarak görüyoruz” dedi.

REKLAM ‘HEDEFİMİZ AİLEYİ KORUYAN, ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAM DENGESİNİ GÖZETEN KÜLTÜR OLUŞTURMAK’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını Aile yılı ilan etmesiyle, tüm politikalarını kalkınmanın öznesi olan aileyi güçlendirecek biçimde şekillendirdiklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, “Bu doğrultuda, bakım hizmetlerinden esnek çalışma modellerine kadar, kadınların iş hayatına katılımını kolaylaştıracak yeni modeller geliştiriyoruz. İş dünyasıyla el ele vererek çalışma yaşamında dengeyi ve nesiller arası dayanışmayı sağlayan adımlar atıyoruz. Bunun yanı sıra, aile dostu işyeri modellerini aile dostu ekosistemi yaygınlaştırıyoruz. Geçtiğimiz ay MÜSİAD ile bu kapsamda bir protokol imzaladık. Hedefimiz aileyi koruyan, çalışanların iş-yaşam dengesini gözeten bir iş kültürünü yaygınlaştırmak. Bu kapsamda 1205 firma, evlenecek çalışanlarına üç net asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara iki net asgari ücret destekte bulunacak. Diğer yandan, iş dünyası ile sosyal sorumluluğu uzun vadeli bir değere dönüştürmek istiyoruz. Bu kapsamda kurumsal hayırseverliği bir sosyal dayanışma kültürü olarak yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM BİRLİKTE ATACAĞIMIZ ADIMLAR, TOPLUMUN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIMLARDIR’ Hayırseverlerin yeni huzurevi, rehabilitasyon ve bakım merkezlerinin açılmasına öncülük ettiğini belirten bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Sizlerle de benzer alanlarda çalışmalar yürütmek istiyoruz. Çalışanların çocuklarına yönelik kurumsal kreşlerin yaygınlaştırılmasını değerlendirebiliriz. Yaşlı ve engelliler için bakım evi ve gündüzlü destek merkezlerinin artırılması yönünde iş birlikleri kurabiliriz. Birlikte atacağımız her adım, hem aileyi güçlendiren hem kadını güçlendiren hem de toplumun geleceğine yapılan bir yatırım olacak. Değerli İş insanlarımız, sosyal refahın kalıcı olabilmesi için üretimle dayanışmanın el ele yürümesi gerekir. Bizler de, kamu ve özel sektör arasında bu güçlü iş birliğini büyütmek istiyoruz. Bursa’nın köklü sanayi kültürü, yenilikçi girişimcilik anlayışı ve toplumsal duyarlılığıyla bu dönüşümde öncü bir rol oynayacağına inanıyoruz” diye konuştu. REKLAM ‘GENÇ NÜFUS, SAVUNMA SANAYİ KADAR ÖNEMLİDİR’ Türkiye’nin 86 milyon nüfuslu bir ülke olduğunu hatırlatan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Genç ve dinamik nüfus yapımız bizim her zaman gücümüz oldu. Az önce başkanımız ifade etti. 2000’li yılların başında 25 yaş altı vatandaş sayımız çokken, şu an ülke ortalamamız 34 yaşında. Hızlıca yaşlanıyoruz. Nüfusumuz da yaşlanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi. Bununla beraber yaşlanan bir nüfusla, önümüzde farklı sınamalardan geçme ihtimalimiz çok yüksek. Benim dedem Afyonkarahisar’dan Belçika’ya göç etmiş biriydi. Ben de Belçika’da doğdum büyüdüm. Göç etmesinin sebebi Avrupa’nın yaşlanan nüfusuna, cevap veremeyecek iş gücüne sahip olamamasıydı. Dedem çevresindeki birçok insanla beraber orada genç ve dinamik nüfus yapısını taşımaya yönelik göç etti. Bunları neden anlatıyorum? Aile ve dinamik nüfus yapımızı korumak hakikaten hepimiz için stratejik bir adımdır. Ben savunma sanayi kadar stratejik olduğuna inanıyorum. Şayet bu şekilde devam edersek çalışabilecek durumda olan gencimiz olamayacak. Sizler de sanayiciler olarak belki bu sınamalardan en çok etkilenenlerden biri olacaksınız. Bu kapsamda aile demek nüfus demek, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak aslında hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu.