Bakanlık o markaları ifşa etti: Sucukta sakatat ve kanatlı eti kullanmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Son yapılan testlerde sucuklarda sakatat (kalp), kanatlı eti ve tek tırnaklı eti tespit edildi. İşte tağşiş yapılan o marka ve ürünler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.
Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 29 yeni hileli ürün eklenirken 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine de 1 ürün daha eklendi.
Yapılan analizlerinde, zeytinyağlarında tohum yağlarının karıştırılması; sucuklarda sakatat (kalp), kanatlı eti ve tek tırnaklı eti tespit edilirken etli ekmekte de kanatlı eti çıktı. Bu hileli ürünlerin büyük bölümü Afyonkarahisar, Konya ve Ankara illerinde çıktı.