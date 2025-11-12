Bakanlık o markaları ifşa etti: Sucukta sakatat ve kanatlı eti kullanmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 29 yeni hileli ürün eklenirken 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine de 1 ürün daha eklendi.

Yapılan analizlerinde, zeytinyağlarında tohum yağlarının karıştırılması; sucuklarda sakatat (kalp), kanatlı eti ve tek tırnaklı eti tespit edilirken etli ekmekte de kanatlı eti çıktı. Bu hileli ürünlerin büyük bölümü Afyonkarahisar, Konya ve Ankara illerinde çıktı.

İşte o liste: