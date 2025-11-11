Habertürk
        Bakanlık o markayı ifşa etti: Çayda gıda boyası çıktı

        Bakanlık o markayı ifşa etti: Çayda gıda boyası çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Son yapılan testlerde çay markasında 'gıda boyası' tespit edildi

        Giriş: 11.11.2025 - 08:02 Güncelleme: 11.11.2025 - 08:02
        Bakanlık o markayı ifşa etti: Çayda gıda boyası çıktı
        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

        Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

        Bakanlığın son güncellediği listede İstanbul'da Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait Öz Akçay Altın marka Yaprak Siyah Çay'da ve yine aynı firmaya ait Öz Akçay marka Filiz Siyah Çay'da gıda boyası tespit edildi.

        Öte yandan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Jetplus Maximum Performance marka macunda da ilaç etken maddesi bulundu.

