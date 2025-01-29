Bakanlık yeni listeyi açıkladı! İşte listeye eklenen markalar ve yeni ürünler... Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye 14 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde Aromalı içecekten tereyağına, zeytinyağından kaşara kadar birçok üründe sahtecilik tespit edildi. İşte bakanlığın ifşa ettiği firmalar ve ürünler…

Habertürk Giriş: 29.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:12 facebook

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