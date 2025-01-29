Bakanlık yeni listeyi açıkladı! İşte listeye eklenen markalar ve yeni ürünler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye 14 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde Aromalı içecekten tereyağına, zeytinyağından kaşara kadar birçok üründe sahtecilik tespit edildi. İşte bakanlığın ifşa ettiği firmalar ve ürünler…
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş olan listeye 13 ürün sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 1 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1152'e yükseldi.
Listeye giren ürünlerde tereyağında bitkisel yağ, tam yağlı peynirlerde yağ oranının düşük çıkması, pide harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.
İşte taklit-tağşiş yapan o markalar ve ürünler...
Öte yandan İstanbul’da EXTRA COREKS DRİNK marka karışık meyve aromalı bitki karışımlı içecekte sağlığı tehlikeye düşürecek ilaç etken maddesi tespit edildi.
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