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Bakın tuvalet kâğıtları neden beyaz renkte üretiliyormuş?

Tuvalet kâğıtları, ilk piyasaya sürüldüğünde işlevlerinden çok renkleri nedeniyle çok satıyordu çünkü birçok müşteri, tuvalet kâğıdının rengini, banyosunun dekorasyonuyla uymasını istiyordu.

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  • Bakın tuvalet kağıtları neden beyaz renkmiş? Tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretiliyor?

    Günümüzde tuvalet kâğıtları beyaz olarak üretiliyor. Bu, çok dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı gibi gelmiyor olabilir ancak bir zamanlar tuvalet kâğıtları, adeta bir moda ikonu gibi banyo rengini belirliyordu.

     
  • Bakın tuvalet kağıtları neden beyaz renkmiş? Tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretiliyor?

    1950'li yıllarda ortaya çıkan renkli tuvalet kâğıtları marketlerde yerini alır almaz çok sevildi.

    O zamanlar banyo dekorasyonu tek bir renk üzerine yoğunlaşmaktan ibaretti. Yani günümüzdeki gibi farklı renk paletleri kullanılmıyordu; banyolar sarı veya mavi gibi tek bir tona sahipti.
  • Bakın tuvalet kağıtları neden beyaz renkmiş? Tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretiliyor?

    Renkli tuvalet kâğıtları da tam olarak bu sebepten dolayı çokça tercih ediliyordu. İşlevleri bir yana, banyoda kullanılan rengi tamamlamak için kullanılıyordu. 

    Bu trend fikri uzun bir süre yerini korudu ta ki 2000'li yıllara kadar. Bu yıllarda tuvalet kağıtlarının renkli olması için eklenen boyaların ne derece sağlıklı olduğu tartışıldı. 
  • Bakın tuvalet kağıtları neden beyaz renkmiş? Tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretiliyor?

    Tuvalet kâğıdı üreten firmalar bu sağlık riskini tamamen ortadan kaldırmak için boya kullanmayı bıraktı ama tabii ki tek sebep bu değildi.

    Ayrıca, "tek tip banyo" anlayışı da yerini farklı renklerle kombinlenen banyolara bırakmıştı. Beyazın her şeye kombinlenebilen gücü burada da ön plana çıktı.
  • Bakın tuvalet kağıtları neden beyaz renkmiş? Tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretiliyor?

    Bu, üretici firmalar için güzel bir artıydı çünkü kâğıtlara eklenen boyalar ayrı bir maliyet demekti. Bunu yapmayı bıraktıklarında, maliyetlerde önemli bir azalma yaşadılar.

    Elbette günümüzde; desenli, renkli ve hatta parfümlü tuvalet kâğıtları üretiliyor çünkü konu üzerine birçok bilimsel araştırma yapılıyor. Ayrıca üretici firmalar çok sıkı denetimlere tabi tutuluyor. Ancak o zamanlar böyle bir durum söz konusu değildi. İşte, tuvalet kâğıdının ilginç gelişimi...

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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