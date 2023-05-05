Renkli tuvalet kâğıtları da tam olarak bu sebepten dolayı çokça tercih ediliyordu. İşlevleri bir yana, banyoda kullanılan rengi tamamlamak için kullanılıyordu.

Bu trend fikri uzun bir süre yerini korudu ta ki 2000'li yıllara kadar. Bu yıllarda tuvalet kağıtlarının renkli olması için eklenen boyaların ne derece sağlıklı olduğu tartışıldı.