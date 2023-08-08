Bakırköy Botanik Parkı'nda hayvanları öldüren ilgisizlik Bakırköy Botanik Parkı'nın son hali ziyaretçilerin tepkisine neden oldu. Tuvaletlerin kapalı olması nedeniyle yayılan pis koku ve gölette yüzen hayvan ölüleri görenleri şaşkına çeviriyor.

Bakırköy Belediyesinin 2013 yılında 96 bin metrekarelik alanda hizmete açtığı botanik parkı D-100 karayolunun hemen yanında yer alıyor.

Ulaşımının kolay olması nedeniyle de vatandaşların çokça ziyaret ettikleri mekanlar arasında gelen parkta, son günlerde ziyaretçilerinin gördükleri manzara ilgisizliğin çarpıcı boyutunu gözler önüne seriyor.

Parkta ilk dikkati çeken şey her yana yayılan pis koku oluyor. Bunun nedeni ise tuvaletlerin kapalı olması. Kuytu köşelerden, ağaç diplerinden gelen pis koku insanları rahatsız ediyor.

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Bakımsızlığın çarpıcı bir şekilde görüldüğü paktta otlar da sulanmadığı için sararmış ve kurumuş halde.

Botanik parkındaki hayvanların durumu içe görenlerin içini acıtıyor. Hayatta kalabilmeyi başaran birkaç ördek ve kaplumbağa ise çöplerin kıyısında biriktiği gölette, ölü hayvanlar arasında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Hayvanları öldüren ilgisizliğin her noktada çarpıcı şekilde gözler önüne serildiği parka araçla gelenlerden ise düzenli olarak 25 lira ücret alınıyor.