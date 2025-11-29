Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Bakırköy’de çatı katları bağımsız daire oluyor | Son dakika haberleri

        Bakırköy’de çatı katları bağımsız daire oluyor

        Bakırköy'de dönüşümün önünü açacak olan yeni imar planında en önemli yenilik, çatı katlarının bağımsız daire olması… Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 29.11.2025 - 19:30 Güncelleme: 29.11.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatı katları bağımsız daire oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dün, İstanbul’un en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Bakırköy’de imar planlarının kesinleştiğini ve dönüşümün önündeki tüm engellerin kalktığını gündeme taşımıştım.

        Kesinleşen imar planları kapsamındaki en büyük yeniliklerden biri de çatı katlarının artık bağımsız daire olması…

        Plan notlarında kentsel dönüşüm maliyetini düşürecek önemli maddeler yer aldı. Ayrık nizam adalarda dönüşümü çıkmaza sokan parsel birleşimi ve minimum alan şartı sınırlaması kaldırılırken Taban Oturumu TAKS değeri 0.25 den çıkma yapılmamak şartıyla 0.40'a çıkarıldı. Böylece bodrum ve zemin katta büyüme sağlanarak, çıkmasız, depreme daha dayanıklı yapı oluşturulmasının önü açıldı.

        Onaylanan imar planları önemli bir değişikliğin de yolunu açtı. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarında yer alan maddelere göre, yenilenecek binalarda çatı katı olarak nitelendirilen alanlar bağımsız daire olarak iskan edilebilecek. Bu plan notunun onaylanması, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak önemli bir karar olarak nitelendiriliyor.

        25 YILDIR BEKLENİYORDU

        Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, yeni imar planıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bakırköy’de 25 yıldır beklenen imar planlarımızın onaylanmasının ardından, itirazları karara bağlayarak İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen imar planlarımız 4 Kasım Salı günü itibarıyla askıdan indirildi. Bir aylık süreçte gelen itirazlarla ilgili meclisimizde aldığımız kararın ardından İmar Planlarımız tamamen kesinleşti. Artık hep birlikte deprem dirençli binalar inşa ederek, Bakırköy’ü huzurlu, güvenli, modern bir kente dönüştüreceğiz. Şimdiden tüm Bakırköylülere hayırlı olsun.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bakırköy kentsel dönüşüm
        #Çatı katları daire
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!