Bakırköy’de çatı katları bağımsız daire oluyor

Dün, İstanbul’un en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Bakırköy’de imar planlarının kesinleştiğini ve dönüşümün önündeki tüm engellerin kalktığını gündeme taşımıştım.

Kesinleşen imar planları kapsamındaki en büyük yeniliklerden biri de çatı katlarının artık bağımsız daire olması…

Plan notlarında kentsel dönüşüm maliyetini düşürecek önemli maddeler yer aldı. Ayrık nizam adalarda dönüşümü çıkmaza sokan parsel birleşimi ve minimum alan şartı sınırlaması kaldırılırken Taban Oturumu TAKS değeri 0.25 den çıkma yapılmamak şartıyla 0.40'a çıkarıldı. Böylece bodrum ve zemin katta büyüme sağlanarak, çıkmasız, depreme daha dayanıklı yapı oluşturulmasının önü açıldı.

Onaylanan imar planları önemli bir değişikliğin de yolunu açtı. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarında yer alan maddelere göre, yenilenecek binalarda çatı katı olarak nitelendirilen alanlar bağımsız daire olarak iskan edilebilecek. Bu plan notunun onaylanması, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak önemli bir karar olarak nitelendiriliyor.