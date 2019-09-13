İlk celsede tahliye edilmişlerdi

Pendik'te geçtiğimiz günlerde trafikte hamile kadına dehşeti yaşatan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin sahibi olduğu baklava dükkanı olaydan sonra iş yapmamaya başlamıştı. İki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin Pendik Kaynarca'taki şubesi iddiaya göre müşteri gelmediği için kepenk kapattı. Çevredeki esnaf, "Müşteri olmayışından dolayı kapandı. O olaydan sonra müşterilerin çekilmesi sıkıntı oluşturdu. Olan çalışanlara oldu. 3, 5 kişi çalışanı vardı. Durum böyle" dedi.

TABELA OYUNU TUTMAYINCA...

Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararının ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indirildi. Ancak iki kardeş bu karara rağmen sadece bir tabelayı kaldırmış bunun üzerine firma sahipleri icra memurlarıyla dükkanlardaki tabelaların sökümünü gerçekleştirmişti

TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

İstanbul Pendik’te hamile bir kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler hakkında 20’şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Hakim karşısına çıkan iki kardeş için ilk celsede tahliye kararı çıktı. Gerekçesinde ise sanıkların kaçma şüphesi olmadığını belirtildi. Bu karar 7 aylık Ayfer Bahçıvan’ın gözyaşlarına boğulmasına neden olmuş, tahliye sonrasında çift yapıkları açıklamada “Hakkımızı helal etmiyoruz” demişti.