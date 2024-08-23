Bal bozulmaz sanıyorsanız bir daha düşünün! Doğru saklama yöntemiyle balınızın uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz!

“Bal bileşenleri kristalleşme, fermantasyon, oksidasyon ve termal etkiler nedeniyle değişikliğe uğrar. Bu değişiklikler aynı zamanda balın türüne (açık veya koyu) ve kaynağına ya da mevsime ve bal arısının topladığı bitkilere göre değişen bölgeye de bağlıdır” diyor Shelke.

“Bu değişikliklerden bazıları görünüm de dahil olmak üzere besinsel ve duyusal özellikleri etkilemektedir.”