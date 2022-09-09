Balgamlı Öksürük Neden Olur, Nasıl Geçer? Balgamlı Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Balgamlı öksürük neden olur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Vücut, solunum yollarında mukus üretmektedir ve üretilen mukusun vücuttan atılması esnasında balgamlı öksürük meydana gelmektedir. Birçok sebebe bağlı olarak gelişebilen bu sağlık problemi kişilerin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple birçok kişinin merak ettiği konular arasında balgamlı öksürük nedir sorusu da vardır. Balgamlı öksürükle ilgili merak edilen bilgiler yazımızın devamında…

Balgamlı Öksürük Neden Olur?

Balgamlı öksürüğün birçok farklı sebebi olabilmektedir. Soğuk hava, mevsim geçişi, klima gibi sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan soğuk algınlığı, grip nedeniyle balgamlı öksürük meydana gelebilmektedir. Aynı zamanda astım, bronşit, zatürre, koah ya da solunum yolları ile ilgili başka sebeplerle de balgamlı öksürük kişileri rahatsız eden sorunlardan biri olabilmektedir.

Balgamlı öksürüğün oluşum sebebi ise vücutta üretilen mukusa bağlıdır. Vücudumuz zararlı organizmalardan korunabilmek için mukus üretimi gerçekleştirmektedir. Solunum yollarında meydana gelen hastalıklar sonucunda vücuttaki mukus üretim oranı artmakta, böylece balgam ve öksürük meydana gelmektedir. Vücudumuzun solunum yollarında ürettiği mukusun görevi aynı zamanda akciğer ve bronşlarla birlikte solunum yollarını zararlı maddelere karşı korumaktır.

Balgamlı Öksürük Nasıl Geçer?

Balgamlı öksürük problemi yaşayan kişilerin öncelikle doktora görünmesi ve öksürüğün sebebini tespit etmesi gerekmektedir. Bu tespit sonucunda eğer solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanıyorsa, burun spreyleri, öksürük şurupları, balgam söktürücü şuruplar kullanılmalıdır. Eğer alerjik rinit sebebiyle balgamlı öksürük meydana geldiği tespit edilmişse antihistaminik ilaçlar kullanılır. Astım sebebiyle meydana gelen balgamlı öksürükler için ise astım hastalığı için kullanılan ilaçlar doktor kontrolünde kullanılır. Koah sebebiyle meydana gelen balgamlı öksürük için ise yine doktorun reçete ettiği ilaçların kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca solunum yollarında tıkanıklık ve solunum yollarının dar olması da tekrar eden balgamlı öksürüğe yol açabilmektedir. Bu tür şikayetleri olanların mutlaka uzman hekimlere başvurulması önerilir.

Balgamlı Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Doktorun reçete ettiği ilaçların yanında balgamlı öksürüğün hafifletilmesi için evde uygulanabilecek bazı yöntemler de mevcuttur. Bunlardan bazıları şöyledir:

Bal, limon, ılık su ve karabiber karışımı balgam söktürerek öksürüğün hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Okaliptüs, nane, anason, kekik ve rezene çaylarının da balgamlı öksürüğe iyi geldiği bilinmektedir.

Civanperçemi bitkisi de balgamlı öksürüğü geçirmede bire bir mucizeler arasında yer alır.

Balgamlı Öksürük Tehlikeli Mi?

Balgamlı öksürüğün kendisi tehlikeli değildir. Fakat akciğerlerde, solunum yollarında meydana gelen astım, zatürre, verem gibi çok ciddi sonuçlar doğurabilecek hastalıklardan kaynaklanabilmektedir. Balgamlı öksürüğe sebep olan bu hastalıklar çok tehlikelidir. Bu sebeple balgamlı öksürükle birlikte sırt ve göğüs ağrısı gibi belirtiler de gözleniyorsa vakit kaybetmeden muhakkak doktora gidilmelidir.

Balgamlı Öksürük Ne Kadar Sürer?

Balgamlı öksürük tedavisi yapılması gereken ciddi akciğer ve solunum yolları hastalıklarından kaynaklanmıyorsa genellikle 1 hafta ila 10 gün içerisinde iyileşmektedir.

Balgamlı Öksürük Kulak Ağrısı Yapar Mı?

Balgamlı öksürüğün doğrudan kulak ağrısına yol açtığı bilgisi kanıtlanmış değildir. Fakat balgamlı öksürüğe sebep olan üst solunum yolları ve kulak, burun, boğaz hastalıklarının kulak ağrısına neden olabildiği bilinmektedir.