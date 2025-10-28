Habertürk
Habertürk
        Balık kartalının av mesaisi

        Balık kartalının av mesaisi

        Göç döneminde Türkiye'nin sulak alanlarında görülen balık kartalı, avlanma anıyla dikkati çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:17 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:17
        1

        Türkiye’nin sulak alanlarında nadiren görülen balık kartalı, bu kez avlanma anıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekti.

        2

        Uluabat Gölü ve Kocaçay Deltası’nda objektiflere takılan yırtıcı kuş, yaklaşık 2 metreyi bulan kanat açıklığı ve güçlü pençeleriyle dikkat çekti.

        3

        Uzun süre avını gözleyen balık kartalı, ani bir dalışla suya dalarak balık yakaladı.

        4

        Genellikle göller, deltalar ve nehir ağızları gibi balık bakımından zengin alanlarda yaşayan bu tür, avını sudan doğrudan kapma konusundaki ustalığıyla biliniyor.

        5

        Ancak yaşam alanlarının daralması nedeniyle Türkiye’de artık yalnızca göç dönemlerinde gözlemlenebiliyor.

        6

        Uzmanlar, balık kartalının görülmesinin ekosistem açısından önemli bir gösterge olduğunu belirterek, sulak alanların korunmasının hem bu türlerin göç rotalarını sürdürebilmesi hem de biyolojik çeşitliliğin devamı açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor.

        #balık kartalı
