Sokak hayvanlarına yönelik şiddet haberlerinin ardı ardına basına yansıdığı şu günlerde Çankırı'nın Orta ilçesinde bu sabah çok ilginç bir olay yaşandı. Küçük ve şirin ilçenin sınırları içindeki Devrez Irmağı'nın kenarında, yerde yaralı halde bulunan bir balıkçıl kuşu, Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerince tedavisinin yapılması için ilçedeki veterinere götürüldü.



İncecik boynundan kanlar süzülen balıkçıl kuşu, veterinerin, "Benim ekipmanım tedavi etmeye yeterli olmayabilir" demesi üzerine bunun üzerine aynı görevlilerce Çankırı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILACAK



HABERTURK.COM takipçimiz balıkçıl kuşuna Dr. Ersin Uslu ve acil servis çalışanları tarafından yapılan müdahaleyi görüntüleyip WhatsApp hattımızda bizimle paylaştı. Görüntülerde, Dr. Uslu tarafından pansuman ve tedavisi yapılan kuşla, acil servis çalışanlarının özenle ilgilenmesi yer aldı. Balıkçıl kuşunun boynu oksijenli su ile temizlendikten sonra boğazı enfeksiyon kapmasın diye tentürdiyotla da dezenfekte edildi. Pansumanı yapılan balıkçıl kuşunun kendisine geldikten sonra Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarınca bulunduğu yere bırakılacağı öğrenildi.

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