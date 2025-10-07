Balıkçılar insansız deniz aracı buldu!

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında tekneyle denize açılan balıkçılar, sabah saatlerinde deniz yüzeyinde insansız deniz aracı fark etti. Balıkçılar, durumu sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, insansız deniz aracının bulunduğu açıkta güvenlik önlemi aldı, gemileri bölgeye yaklaştırmadı.

ÖZEL EKİP İNCELEYECEK

Ekipler bölgede güvenlik çemberi oluştururken, deniz aracının incelenmesi için İstanbul’dan özel ekip talep edildi. Uzman ekibin de ilçeye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

İlçeye gelen Artvin Valisi Turan Ergün, ekiplerden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Vali Ergün, “Büyük ihtimalle Rusya-Ukrayna savaşından buraya sürüklenmiş bir insansız deniz aracı olduğunu tahmin ediyoruz. Araç ters dönmüş vaziyette. Sahil Güvenliğimiz gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Deniz Kuvvetlerimize bağlı SAS komandolarından oluşan ekip İstanbul’dan Trabzon’a geldi, kısa süre içinde bölgeye ulaşarak imha çalışması yapacak. Biz bu tür cisimleri patlayıcı madde varmış gibi değerlendirerek kontrollü bir şekilde imha ediyoruz. Şu anda çevrede herhangi bir tehlike yok, Sahil Güvenliğimiz gerekli önlemleri aldı. Bölgeye giriş-çıkışlar yasaklandı, balıkçılarımız da durumun farkında” dedi.