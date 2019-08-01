Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi mevkisindeki sahilde, Midilli'ye gitmek için hazırlanan bir grup düzensiz göçmen, devriye görevini yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince fark edildi.
Ekipler Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Suriye ve Orta Afrika uyruklulardan oluşan 44 düzensiz göçmen yakaladı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
Organizatör olduğu öne sürülen M.T. ise gözaltına alındı.
İVRİNDİ'DE 30 KAÇAK GÖÇMEN DAHA YAKALANDI
Balıkesir'in İvrindi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemek amacıyla yaptığı yol kontrollerinde şüphelendiği bir araca "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak kaçan araç sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonrasında Gökçeyazı Mahallesi'nde durduruldu.
Afganistan uyruklu İ.Y'nin bulunduğu araçta yapılan aramada, tabanca ele geçirildi.
İ.Y'nin şüpheli ifadelerinden yola çıkarak bölgedeki çalışmalarını genişleten ekipler, arama tarama faaliyetleri sonucu Gökçeyazı Mahallesi'ndeki metruk bir binada Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
Organizatör olduğu belirlenen O.S. de gözaltına alındı.
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