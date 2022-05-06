Balıkesir'de 800 bin TL'lik hırsızlık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de 800 bin TL'lik hırsızlık
ABONE OL

Balıkesir'de 800 bin TL'lik kablo hırsızlığı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde atıl vaziyette duran mezbahadan yaklaşık 800 bin lira değerinde kablo çalındı. İş yeri sahibi olan ve İstanbul'da ikamet eden iş insanı Mehmet İlker, bu şekilde gerçekleşen beşinci hırsızlık olduğunu belirterek, "Dursunbey'e çok büyük emellerle çok güzel bir tesis kurduk. Ama bu kablo hırsızlarından bir türlü rahat yüzü göremedik. Çok büyük zararımız var" dedi

Balıkesir'de 800 bin TL'lik hırsızlık
Balıkesir'de 800 bin TL'lik hırsızlık
0:00 / 0:00
İHA

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde atıl vaziyette duran mezbahadan yaklaşık 800 bin lira değerinde kablo çalındı.

Dursunbey'in merkezinde şu anda boş bir şekilde duran mezbahaya gece yarısı gelen hırsızlar, güvenlik kameralarını etkisiz hale getirerek kabloları çaldı. Mezbaha girişindeki bakır kabloları kesen hırsızlar, içeride bulunan tüm kabloları da kesip alarak kayıplara karıştı.

Mezbahada çalışan Hayrettin Çaylak, "Sabah saat 9'da geldim. Hemen patronumu aradım. Trafonun oradan kabloları götürmüşler. Kameraların iki tanesinin kırık olduğunu söyledim. Buradan enerji beslemeye geçmişler ve oradan 13 tane, 24 tane de binanın içine giren enerji beslemeden götürmüşler. Bir de arıtma kazan dairesinden ve topraklamaları götürmüşler. Polisi aradım cumartesi günü sabahı, olay yeri incelemesini yaptı" dedi. Çaylak, olay günü güvenlik kameralarından yüzleri net şekilde belli üç kişi gördüğünü de sözlerine ekledi.

İş yeri sahibi olan ve İstanbul'da ikamet eden iş insanı Mehmet İlker ise, "Dursunbey'e çok büyük emellerle çok güzel bir tesis kurduk. Ama bu kablo hırsızlarından bir türlü rahat yüzü göremedik. Burada beşinci kablo hırsızlığı bu ve çok büyük zararımız var. Emniyet güçlerimiz inşallah bunları bulacaklar ve yargı önüne çıkaracaklar" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deniz Gezmiş kimdir, nereli ve neden idam edildi? Deniz Gezmiş hayatı ve idamı hakkında bilgiler
GÜNDEM Deniz Gezmiş kimdir?
Son dakika: 13 yaşındaki Emirhan'ın dramı: Annesi öldü, babası terk etti ve... - Haberler
GÜNDEM Annesi öldü, babası ‘karakola bırakın’ dedi!
Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir 6 Mayıs 2022 cuma namazı vakitleri
GÜNDEM Cuma namazı saat kaçta?
Hıdırellez ritüeli, dilekleri ve gelenekleri neler? Hıdırellez önemi nedir, neler yapılır? Hıdrellez Gecesi neler yapılır, nasıl dilek dilenir?
GÜNDEM Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri!
Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez dilek duası ne zaman ve nasıl okunur? Hıdrellez dilek duası okunuşu, niyeti, anlamı ve fazileti!
GÜNDEM Hıdırellez duası okunuşu ve anlamı!
Anneler Günü tarihi 2022: Anneler Günü ne zaman, hangi gün ve bu Pazar mı kutlanacak?
GÜNDEM Anneler Günü tarihi
KPSS ne zaman yapılacak ve sınav ücreti ne kadar? ÖSYM Ortaöğretim, önlisans, lisans KPSS başvuru tarihleri 2022
GÜNDEM ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri
Son dakika haberi: İki kişi kurtarıldı! Bayburt'ta tipi alarmı
GÜNDEM İki kişi kurtarıldı! O kentte tipi!
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi sureler okunur? Cuma namazı duaları nelerdir? Diyanet cuma namazı kılınışı
GÜNDEM Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Son dakika: Gülhane Parkı'nda 'Lale bayramı' erken bitti
GÜNDEM Gülhane Parkı'nda 'Lale bayramı' erken bitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.