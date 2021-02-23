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Balıkesir'de atık su arıtma tesisinde yetiştirilecek bitkiler kent estetiğinde kullanılacak

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce Kepsut ilçesinde inşasına devam edilen arıtma tesisinde, arıtılan suda yetiştirilecek bitkiler peyzaj çalışmalarında değerlendirilecek.

Balıkesir'de atık su arıtma tesisinde yetiştirilecek bitkiler kent estetiğinde kullanılacak
AA

Entegre sabit film aktif çamur (IFAS) prosesli Kepsut Atık Su Arıtma ve Kanalizasyon Tesisi'nin 8 bin 70 metre kanalizasyon hattı ve 334 kanalizasyon parsel bacası imalatı tamamlanarak yüzde 80'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

İlçede nüfusun artması durumunda ilave edilecek havuzlarla kapasite artırımına da gidilebilecek tesiste su arıtımında bitkilerden yararlanılacak.

1500 metrekarelik camlarla kaplı alanda çeşitli bitkiler yetiştirilerek görüntü ve koku kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Projeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Şu anda normalde 15 dönüme kurulacak ve şehrin biraz daha uzağına maliyetli bir şekilde yapılacak arıtma tesisi yerine şehre yakın 1,5 dönüm alanda ileri biyolojik bitkisel bir arıtma tesisini hayata geçiriyoruz." dedi.

Yılmaz, tesisin iki önemli özelliğinden ilkinin, küçük, butik bir alanda kurulması olduğunu aktardı.

İkinci özelliğin ise ileri biyolojik altyapıyla kurulmasından dolayı çevre peyzajında kullanacakları bitkilerden, şehri güzelleştirmede yararlanacakları her türlü enstrümanı burada yetiştirebilmeleri olduğunu bildiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir cam fanusun içinde tamamen doğayla barışık ve gerçekten kimyasal kullanılmadan, herhangi bir masrafı da olmadan bitkiler yetiştirilecek. Bitkiler, Kent Estetiği Daire Başkanlığımızca kullanılacak. Bu tesisimizi de yakın zamanda hayata geçireceğiz. Tesisteki en önemli unsur, bitkiler. Bunun yanında şehirden gelen kirli suyun tamamen arıtılarak bitkileri besliyor olmasının yanı sıra arıtılan suyun doğayı hiçbir şekilde kirletme özelliği değil, hayat veren su haline dönüşmesidir."

Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde çevre odaklı yatırımları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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