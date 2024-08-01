Balıkesir'de cenazeden dönerken kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir Kepsut'ta cenazeden dönen kişilerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yusuf İzzet Bayar yönetimindeki otomobil, Dereli Mahallesi'nde yoldan çıkıp tarlaya devrildi. AA'nın haberine göre; olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki Ümmühan Bayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Bayar ile yolculardan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Araçtakilerin Ümmühan Bayar'ın yeğeninin cenazesinden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.