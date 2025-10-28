AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD itfaiye, jandarma ve diğer ekiplerle saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

BAZI HASARLI BİNALAR YIKILDI

Sındırgı'da yaşanan bir önceki depremde hasar alan binalardan bazılarının yıkıldığı belirtildi. Habertürk'e konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, şu değerlendirmede bulundu:

Şu an için 4 binamızda yıkım var. Yıkımlar daha önceki depremde ağır hasar alan binada gerçekleşti. İşhanında yıkım gerçekleşti can kaybımız yok.

Tespit çalışmamız bittiğinde tüm kamuoyunu en ayrıntılı bir şekilde bilgilendireceğiz.