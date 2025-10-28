Valilik duyurdu: 28 Ekim Salı Balıkesir'de okullar tatil mi, ders var mı?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde büyük korku ve endişeye yol açtı. Şiddetli sarsıntının ardından vatandaşlar geceyi dışarıda geçirirken, gözler Balıkesir Valiliği'nin eğitimle ilgili alacağı karara çevrildi. Peki, artçıların sürdüğü kentte 28 Ekim Salı günü okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...
BALIKESİR'DE DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.
28 EKİM BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Balıkesir Valiliği:
"İlimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.
AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
AFAD itfaiye, jandarma ve diğer ekiplerle saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
BAZI HASARLI BİNALAR YIKILDI
Sındırgı'da yaşanan bir önceki depremde hasar alan binalardan bazılarının yıkıldığı belirtildi. Habertürk'e konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, şu değerlendirmede bulundu:
Şu an için 4 binamızda yıkım var. Yıkımlar daha önceki depremde ağır hasar alan binada gerçekleşti. İşhanında yıkım gerçekleşti can kaybımız yok.
Tespit çalışmamız bittiğinde tüm kamuoyunu en ayrıntılı bir şekilde bilgilendireceğiz.