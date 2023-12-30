Balıkesir'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Balıkesir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden aşağı devrilerek ters döndü. Feci kazada 2 yolcu öldü, sürücü ağır yaralandı
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde köprüden aşağı devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hakan Er (48) yönetimindeki otomobil, Balıkesir-Savaştepe karayolunun Üzümcü Köprüsü'nde kontrolden çıkarak aşağı devrildi.
2 YOLCU ÖLDÜ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan yolcular, Güner Bozdemir (47) ve Anıl Beştepe (30) olay yerinde yaşamını yitirdi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan araç sürücüsü Hakan Er, ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Ziraat Bankası şubesinde çalıştıkları öğrenilen Beştepe ve Bozdemir'in cenazeleri, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.