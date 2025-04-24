Balıkesir'de otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İzmir-Çanakkale karayolunun Telli Kavak mevkisinde H.K. yönetimindeki otomobil, N.Ç. idaresindeki traktöre çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ssağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörde bulunan Emine Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.