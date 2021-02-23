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Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Ayvalık’a bağlı Hacıveliler ve Tıfıllar mahallerindeki vaka ve temaslı sayısının artış ivmesi göstermesi sonucu Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla virüsün yayılmasını önlemek amacıyla saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulaması başlatıldı.

Başlatılan karantina kapsamında her iki kırsal mahallede yaşayanların ikinci bir emre kadar mahallede dışarıya çıkamayacakları bildirildi.

MANYAS İLÇESİ

Manyas ilçesine bağlı kırsal Kalebayır Mahallesi´nde önceki gün 8 ailenin karantinaya alınmasının ardından çok sayıda temaslı kişi bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle 14 gün karantina altına alındı.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, kırsal Kalebayır Mahallesi´nin giriş ve çıkışlarının jandarma ekiplerince kapatılarak önlem alındığını açıkladı.