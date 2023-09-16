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        Kaçırıp işkence yaptılar, görüntüleri paylaştılar

        BALIKESİR'de,alacak nedeniyle husumetli oldukları Furkan A.'yı (25), gözlerini bağlayıp otomobille kaçıran, işkenceyle 2 bin 500 lirasıyla cep telefonunu gasbeden Muhammet Ramazan Batır (19) ile Osman Dova (33) tutuklandı. Dava dosyasına giren görüntülerde, elleri arkadan bağlanan ve sesi duyulmasın diye ağzı tişörtle kapatılan Furkan A.'nın, tekme, tokat ve yumrukla dövüldüğü görülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:20
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        Kaçırıp işkence yaptılar, görüntüleri paylaştılar
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        BALIKESİR'de,alacak nedeniyle husumetli oldukları Furkan A.'yı (25), gözlerini bağlayıp otomobille kaçıran, işkenceyle 2 bin 500 lirasıyla cep telefonunu gasbeden Muhammet Ramazan Batır (19) ile Osman Dova (33) tutuklandı. Dava dosyasına giren görüntülerde, elleri arkadan bağlanan ve sesi duyulmasın diye ağzı tişörtle kapatılan Furkan A.'nın, tekme, tokat ve yumrukla dövüldüğü görülüyor.

        Haziran ayında Muhammet Ramazan Batır ile Osman Dova, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet olan Furkan A.'yı, yaşadığı Bursa'nın Karacabey ilçesinde, gözlerini bağlayıp bindirdikleri otomobille kaçırdı. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki eve getirdikleri Furkan A.'nın ellerini arkadan bağlayan alacaklıları, bağırmasın diye ağzını da tişörtle kapattı. Batır ile Dova, ölümle tehdit ettikleri Furkan A.'yı, dakikalarca dövdü. Şüpheliler, Furkan A.'yı döverken, odada bulunan kişi ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.

        KAÇIRDIKLARI YERE GERİ GÖTÜRDÜLER

        Batır ile Dova, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıp, 2 bin 500 lirası ile cep telefonunu da gasbettikleri Furkan A.'yı, otomobille yeniden Karacabey ilçesine götürüp, bıraktı. Furkan A.'nın şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bandırma'da yakalanıp gözaltına alınan Muhammet Ramazan Batır ile Osman Dova, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 'Yağma', 'Darp' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanıp Bandırma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinde, Furkan A.´yi borcunu ödemediği için dövdüklerini söyledi.

        Bu arada polis, darp olayı sırasında görüntüyü çeken ve gaspedilen cep telefonunu alan kişiler hakkında da soruşturma başlattı.

        BAŞINI KOLTUĞA VURDULAR

        Olayla ilgili soruşturma sürerken DHA'nın ulaştığı ve dava dosyasına giren işkence görüntülerinde; Batır ve Dova'nın, bir eve getirip üzerindeki giysileri çıkardığı, ellerini arkadan bağlayıp, sesi duyulmasın diye ağzını tişörtle kapattıkları Furkan A.'yı darbettikleri anlar yer alıyor. Cep telefonuyla çekilip sonra sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şüphelilerin, yalvaran genci tekme ve tokat dövüp küfrettikleri, saçlarından tutarak başını koltuğun kenarına vurduğu görülüyor.

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