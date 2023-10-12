Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 5 maçta 5 puan toplayabilen Balıkesirspor, teknik direktör Recep Çetin'le yollarını ayırmasının ardından göreve Mehmet Demirtaş'ı getirdi. Yıllardır birçok kulüpte Yılmaz Vural'ın yardımcılığını yapan, Sarıyer'i teknik direktör olarak da çalıştıran 65 yaşındaki Demirtaş'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 5 maçta 5 puan toplayabilen Balıkesirspor, teknik direktör Recep Çetin'le yollarını ayırmasının ardından göreve Mehmet Demirtaş'ı getirdi. Yıllardır birçok kulüpte Yılmaz Vural'ın yardımcılığını yapan, Sarıyer'i teknik direktör olarak da çalıştıran 65 yaşındaki Demirtaş'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Balıkesirspor Başkanı Nedim Ömer, "Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla teknik direktör Mehmet Demirtaş ile 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Mehmet Demirtaş ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. Balıkesirspor transfer yasağını lig başladıktan sonra transfer döneminin son gününde kaldırıp takviye yapmıştı.

DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,