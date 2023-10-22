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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Malatya Arguvan Spor Kulübü: 1-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:47 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:47
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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Malatya Arguvan Spor Kulübü: 1-0
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        STAT:AyvalıkHüsnü Uğural

        HAKEMLER: Okan Kayataş, Melih Tan, Alp Osman Karaosmanoğlu

        AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner - Samet, Oğuz, Yunus Emre (Dk. 63 Recep), Tugay, Ali (Dk. 63 Hüseyin), İlker (Dk. 85 Ömer), Polat, Hamit, Yasin (Dk. 46 Gökhan) (Dk. 90+10 Hasan), Davut

        MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ: Özer Enes - Denis, Musa Buğrahan Kavaklı (Dk. 46 Abdulvahap), Furkan (Dk. 66 Ayhan), Ferhat, Enes Filiz, Mertcan, Musa Yüksel (Dk. 87 Burak), İbrahim Enes Hoş (Dk. 46 Özkan), Yağız Rüştü (Dk. 90+1 Veysel), Abbas 

        GOL: Dk. 90+9 Ömer (Ayvalıkgücü Bld)

        SARI KARTLAR: Yunus Emre, Davut, Ömer (Ayvalıkgücü), Musa Buğrahan Kavaklı, İbrahim Enes Hoş, Ferhat (Malatya Arguvan)

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Malatya Arguvan Spor Kulübü'nü uzatmada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Ayvalık ekibinin golünü 90+9'uncu dakikada Ömer attı. Bu sonuçla 12 puana ulaşan ev sahibi ekip Play-Off hattındaki yerini korurken, Malatya temsilcisi 5 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir -

        2023-10-22 17:46:25

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