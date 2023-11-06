Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Prof. Dr. Sarı: Marmara Denizi'nin yüzey suyu sıcaklığı hala 20 derece; besin zinciri etkilenebilir

        BALIKESİRBandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Şu anda Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı, yüzeyde 20 santigrat derece; bu çok yüksek" dedi. Prof. Dr. Sarı, bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirini etkileyeceğini ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Sarı: Marmara Denizi'nin yüzey suyu sıcaklığı hala 20 derece; besin zinciri etkilenebilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİRBandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Şu anda Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı, yüzeyde 20 santigrat derece; bu çok yüksek" dedi. Prof. Dr. Sarı, bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirini etkileyeceğini ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğini belirtti.

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, kasım ayına gelinmesine rağmen Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığının düşmediğini, hala 20 santigrat derece olduğunu belirtti. Bu oranın tehlikeli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Sarı, sıcaklığın deniz dibinde de yüksek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sarı, "Bu yaz, çok kurak bir dönem geçirdik. Bütün dünyada deniz suyu sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Buna bağlı olarak da ne yazık ki ülkemizin de içinde yer aldığı dünyanın birçok yerinde, sonbahar oldukça kurak geçiyor, yağışlar az. Şu anda Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı, yüzeyde 20 santigrat derece; bu çok yüksek. Dün yaptığım dalışta, yüzeyde başlayan 20 santigrat derece sıcaklığın, neredeyse 20 metreye kadar hiç değişmeden, aynı şekilde devam ettiğini gördüm" dedi.

        MÜSİLAJ TEHLİKESİ

        Bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirini etkileyeceğini ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Sarı, "Şu anda Karadeniz'den Marmara Denizi'ne gelen su miktarı da minimum düzeyde. Dolayısıyla yağışların da olmaması nedeniyle denizdeki görüş çok iyi. Denizdeki besin üretimi, ilk üretim dediğimiz üretim azaldı. Marmara Denizi'nde normalde baktığınızda 2 metre, 3 metrede görebildiğiniz dipleri, şimdi 7-8 metrede görebilir hale geldiniz. Bu aşama, aslında kurak yazdan sonra beklediğimiz bir durumdu. Eğer yağışlar birden artarsa, yağışların artması ile denize taşınacak besinden sonra, besindeki üretimi dikkatle takip etmemiz lazım. Çünkü Marmara Denizi, 2021 yılında korkunç bir müsilaj felaketi yaşadı. Bunun acı tecrübelerini gördük. Müsilaj zaten sonbaharda oluşmaya başlayıp, ilkbaharda yüzeye çıkan bir ekolojik felaket. Onun için dikkatle izlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

        MARMARA'DA YOĞUN AVCILIK

        Marmara Denizi'nde balıkçılığın da yoğunlaştığını belirten Prof. Dr. Sarı, "Marmara Denizi'nde şu anda balıkçılık da hamsi avcılığına yoğunlaşmış durumda. Son 2 haftadır az miktarda lüfer çıkıyor. Ancak neredeyse bütün denizlerdeki büyük tekneler, Marmara'ya yoğunlaşmış durumda. O kadar çok teknenin Marmara Denizi'nde bu yoğunlukta bir avcılık yapmasının, önümüzdeki günlerde acı faturaları olacağını da unutmamalıyız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Kuzey Işıkları, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü
        Kuzey Işıkları, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 135 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alınd...
        Balıkesir'de 135 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alınd...
        Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Balıkesir'de konuştu:
        Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Balıkesir'de konuştu:
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de tamamlandı
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de tamamlandı
        Bandırmaspor - Altay: 2-0
        Bandırmaspor - Altay: 2-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 1-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 1-0
        Teksüt Bandırmaspor-Altay maçının ardından
        Teksüt Bandırmaspor-Altay maçının ardından