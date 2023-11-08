Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü

TFF3'üncüLig 4'üncü Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Mehmet Demirtaş da istifa etti. Kulüpte 4 hafta önce göreve gelen Demirtaş'ın deplasmanda 3-2 kaybedilen son Sultanbeyli Belediyespor sınavında maç anında oyundan aldığı bir futbolcuyla tartıştığı ve ikinci devreye çıkmayarak istifa ettiği öğrenildi. Sezon başında Recep Çetin'le anlaşan ancak daha sonra takım 5 haftada düşme hattında kalınca yollarını ayıran Bal-Kes'te Demirtaş, takımla çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son 2 yılda 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den üst üste düşen Balıkesirspor, bu sezon başında transfer yasağını açmasına rağmen grubunda 9 maçta 7 puanla amatöre düşme hattında kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,