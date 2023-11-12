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        Balıkesir'de kuvvetli yağış sırasında köprü kısmen çöktü

        BALIKESİR'inEdremit ilçesinde eski Çanakkale-Balıkesir kara yolunda Zeytinli Çayı üzerindeki köprünün bir bölümü, kuvvetli yağış nedeniyle suyun debisi yükselince çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:20
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        Balıkesir'de kuvvetli yağış sırasında köprü kısmen çöktü
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        BALIKESİR'inEdremit ilçesinde eski Çanakkale-Balıkesir kara yolunda Zeytinli Çayı üzerindeki köprünün bir bölümü, kuvvetli yağış nedeniyle suyun debisi yükselince çöktü.

        Kentte dün gün boyu süren yağmur gece etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle dereler taştı. Edremit ilçesinde eski Çanakkale-Balıkesir kara yolunda Zeytinli Çayı üzerindeki köprünün beton ayağı, aşınma nedeniyle kayarak yan yattı. Köprünün bir bölümü çökerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, zabıta, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, köprü, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için köprünün her iki yöndeki girişine toprak yığdı.

        Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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