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        Balıkesirspor - Çankayaspor: 2-1

        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, evinde ağırladığı Çankayaspor'u 2-1 mağlup ederek 7 maç sonra galip gelmeyi başarırken, haftalar sonra ilk kez düşme hattından da çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:28
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        Balıkesirspor - Çankayaspor: 2-1
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        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, evinde ağırladığı Çankayaspor'u 2-1 mağlup ederek 7 maç sonra galip gelmeyi başarırken, haftalar sonra ilk kez düşme hattından da çıktı.

        Geçen hafta teknik direktör Mehmet Demirtaş'ın da istifa ettiği kırmızı-beyazlı ekip, Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 18'inci dakikada Sedat Yiğit'in penaltı golüyle öne geçti. Konuk ekip 45'inci dakikada yine penatıdan Metin ile skoru eşitledi. Balıkesirspor'da 89'uncu dakikada Oktay attığı golle takımını kritik galibiyete taşıdı. Grupta 10 puana ulaşan Balıkesirspor, düşme hattıdan çıkıp 9'uncu basamağa tırmandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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