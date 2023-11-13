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        Balıkesirspor nihayet

        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon iki kez teknik direktör değiştiren Balıkesirspor, Çankayaspor'u Oktay'ın 89'uncu dakikadaki golüyle 2-1 yenip 7 maç sonra kazanırken düşme hattından da çıktı. Üst üste 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den düşmenin üzüntüsünü yaşadıktan sonra 3'üncü Lig'de de hızla amatör kümeye doğru ilerleyen Bal-Kes, üzerindeki kazanamama stresini üzerinden attı. Kritik galibiyetle kendine gelen kırmızı-beyazlı ekip grubunda puanını 10'a çıkartarak dokuzuncu sıraya tırmandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:08
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        Balıkesirspor nihayet
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        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon iki kez teknik direktör değiştiren Balıkesirspor, Çankayaspor'u Oktay'ın 89'uncu dakikadaki golüyle 2-1 yenip 7 maç sonra kazanırken düşme hattından da çıktı. Üst üste 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den düşmenin üzüntüsünü yaşadıktan sonra 3'üncü Lig'de de hızla amatör kümeye doğru ilerleyen Bal-Kes, üzerindeki kazanamama stresini üzerinden attı. Kritik galibiyetle kendine gelen kırmızı-beyazlı ekip grubunda puanını 10'a çıkartarak dokuzuncu sıraya tırmandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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